Mesmo com várias propostas no mercado, o Spotify é provavelmente o melhor serviço de straming de música na Internet. A complementar a sua vasta oferta de títulos, este tem ainda apps excelentes nos muitos sistemas operativos onde está presente.

Muito para além de tocar as nossas músicas favoritas, estas apps têm funcionalidades que permitem tirar ainda mais deste serviço. Hoje explicamos como podem criar um atalho direto para a sua playlist favorita do Spotify no Android.

Criar atalho para a playlist favorita

Personalização é a palavra do momento nos sistemas operativos móveis. Cada vez mais os utilizadores querem poder dar ao seu sistema a sua imagem e ter acesso direto às suas apps preferidas e com toda a informação necessária.

No caso do Spotify, e no Android, é possível ter acesso direto a qualquer playlist diretamente no ecrã. Assim, pode simplesmente carregar nestes ícones e ter acesso direto a todas as músicas que ali estão guardadas. Simplifica todo o processo, sem ter de escolher da lista presente.

Processo simples de fazer no Android

Para criarem este atalho, só precisam de abrir o Spotify e aceder à lista onde está a playlist que quer tornar acessível. Esta estará na interface principal ou na zona dedicada aos utilizadores. Dentro da playlist, deve abrir o seu menu, nos 2 pontos que estão no canto superior direito.

Nesta lista de opções presentes, deve procurar a que permite criar um atalho no ecrã principal. Terá o nome de Add to Home Screen e deve ser carregada. O Spotify vai de seguida mostrar uma mensagem a perguntar se que adicionar um novo ícone ao ecrã principal.

Acesso direto à sua música favorita

De imediato será adicionado este ícone ao ecrã principal do Android, tendo este a imagem da playlist do Spotify. A partir desse momento, pode carregar diretamente no atalho criado para aceder ao Spotify e em concreto à playlist escolhida.

É desta forma simples que pode ter acesso direto e rápido às músicas favoritas no Android, diretamente do seu ecrã. É uma novidade simples, mas que muitos podem usar para ter numa área atalhos rápidos e arrumados para evitarem ter de andar a navegar dentro do Spotify.