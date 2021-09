Sony apresenta vários pesos pesados a caminho

A Sony Playstation levou a cabo recentemente, uma emissão do PlayStation Showcase, na qual apresentou as principais novidades que se aproximam das consolas Playstation.

Muitas foras as novidades, encabeçadas por Gran Turismo 7. Venham vê-las...

A Sony Playstation emitiu recentemente um PlayStation Showcase, uma iniciativa que tem como objetivo, dar a conhecer as próximas novidades no que respeita à próxima geração de jogos PlayStation 5 que se aproximam.

Foram 15 os jogos apresentados que, como podem ver pela lista abaixo, fazem crescer água na boca só de ver os trailer. E por falar nisso... vamos vê-los:

Gran Turismo 7

Gran Turismo está de volta. Ou melhor, Gran Turismo encontra-se a caminho da Playstation 5 e, não será surpresa algumas, encontra-se a gerar fortes expetativas.

No evento, foi revelada a data de lançamento oficial do jogo, o próximo dia 4 de março de 2022 (para PlayStation 4 e PlayStation 5). Adicionalmente, foi ainda revelado o trailer de revelação de Gran Turismo 7. Merece a pena ver... venham vê-lo conosco.

Este jogo irá incluir as melhores experiências do Gran Turismo, incluindo o modo de Campanha GT, onde os jogadores individuais poderão partir em jornadas únicas que se refletirão em experiências e aprendizagens, o Livery Editor com interface melhorado e melhorias na utilidade e acessibilidade, o Scapes, onde será possível ter controlo completo de fotografia com tecnologia HDR, fotografar o carro em 43 países e mais de 2,500 localizações, o retorno de circuitos lendários como o Trial Mountain e High-Speed Ring, entre outras

God of War Ragnarök

God of War está de regresso. Um dos melhores jogos de ação do universo Playstation, encontra-se a caminho com God of War Ragnarök e também recebeu novidades.

God of War Ragnarök foi outro dos pontos altos do Playstation Showcase, onde foi possível confirmar o nome do título, ver as primeiras imagens deste tão esperado jogo e foi revelado que chegará em 2022.

No trailer de revelação percebemos que esta sequela começa alguns anos depois dos acontecimentos de God of War (2018), onde os ventos gelados de Fimbulwinter chegaram a Midgard, tornando a sobrevivência de Kratos, Atreus e Mimir mais desafiante do que nunca. Kratos quer, acima de tudo, manter o filho a salvo e juntos, terão que fazer a escolha de que caminho seguir. Independentemente da escolha, irão definir o destino de todos os que vivem nos Nove Reinos à medida que Ragnarök se aproxima.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Outro grande título em destaque foi Uncharted. Ou melhor, Uncharted: Legacy of Thieves Collection esteve em destaque pois vai chegar à nova consola da Playstation 5 com novidades. Convém referir que Uncharted: Legacy of Thieves Collection inclui Uncharted 4: O Fim de um ladrão, onde Nathan Drake caça o tesouro perdido do Capitão Avery, partindo para uma última aventura nas selvas de Madagáscar, até à colónia perdida de Libertalia, e Uncharted: O Legado Perdido que narra as façanhas de Chloe Frazer à medida que ela passa de inimiga para heroína.

Com a ajuda da mercenária de renome Nadine Ross, Chloe aventura-se nos Ghats ocidentais da Índia para localizar a Presa Dourada de Ganesh. O trailer revelou ainda que a remasterização destes jogos num bundle único chegará para a PlayStation 5 e PC no início de 2022.

Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine

Foram ainda revelados dois jogos da Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine para a PlayStation 5.

O trailer do Marvel’s Spider-Man 2 continua a jornada de Peter Parker e Miles Morales nesta aventura épica, e mostra vislumbres de novas capacidades, novos fatos e os vilões (com destaque para Venom) que se pode esperar neste novo jogo que chegará num exclusivo consolas PlayStation 5 em 2023.

Já em Marvel’s Wolverine, a Insomniac Games pretende respeitar o ADN do que tornou a personagem popular, mas também procurar oportunidades de fazer com que reflita o espírito dos estúdios e pareça um título novo. Embora ainda esteja no início da sua produção, o trailer deste título inesperado promete uma narrativa emocional e a criação de algo especial.

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake

Neste Playstation Showcase foi revelado que a Aspyr Media, a Lucasfilm Games, e SIE estão atualmente a trabalhar com o objetvo de trazer à Playstation 5, um remake do clássico RPG de ação que decorre no universo Star Wars: Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake.

Foi, na altura (e ainda hoje) um tremendo sucesso e como tal este remake faz todo o sentido. Mais pormenores chegam nos próximos tempos.

Project EVE

Num futuro distante, a Humanidade viu-se obrigada a fugir da Terra. Após um longo e violente conflito com invasores alienígenas, chamados de NA:tives, os humanos têm de fugir para o Espaço.

De forma a reclamar novamente a Terra para os Humanos, os jogadores irão personificar Eve, uma sobrevivente paraquedista que é enviada pela Colónia para o solo. Com combates brutais e contra inimigos poderosos, Eve vai encontrar camaradas e lutar por toda a Humanidade e pelo nosso Lar, na Playstation 5.

Tiny Tina’s Wonderlands

Da Gearbox Software, encontra-se em desenvolvimento Tiny Tina's Wonderlands, aquele que se pode chamar de spin-off de Borderlands (do qual recebe fortes influências) e que já tem data de lançamento oficial, a 25 de março de 2022.

Em Tiny Tina’s Wonderlands, Tina será a anfitriã dos jogadores que os guiará através da sua mente e podendo inclusive, mudar as regras e aspetos do mundo dependendo da sua vontade.

Uma aventura que nos leva por cidades majestosas, pântanos ameaçadores, florestas de cogumelos enquanto lutamos contra hordas de inimigos em busca de armas cada vez mais poderosas e únicas para enfrentar o grande vilão Dragon Lord.

O jogo terá um modo cooperativo para partilhar a aventura com amigos.

Forspoken

Forspoken encontra-se em desenvolvimento pela Luminous Productions e no Playstation Showcase foi revelado um novo trailer.

Neste novo trailer, é mostrado um pouco mais sobre a heroína do jogo, Frey Holland e da sua história e passado.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Uma das séries mais antigas de jogos estratégicos, Rainbow Six encontra-se prestes a trazer a ação à Playstation 5.

Um novo trailer foi mostrado agora, revelando um novo desafio para a equipa Rainbow Six. Habituados a lutar contra ameaças de terrorismo e afins, a equipa vai agora ter de enfrentar um novo inimigo: os Archaeans, uma espécie de aliens que se encontra a invadir os Estados Unidos.

Alan Wake Remastered

A Remedy encontra-se a trabalhar na remasterização de um dos seus grandes hits: Alan Wake, lançado em 2010.

Com novos gráficos, as duas expansões e melhorias várias, o jogo vai chegar à Playstation 4 e Playstation 5. Vejam o trailer de seguida:

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online

Dispensando apresentações, a chegada de Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online à PlayStation 5 será em Março de 2022 e irá trazer consigo a cidade de Los Santos e o Condado de Blaine à vida sob novas formas, graças à capacidade da nova consola da Sony. Os jogadores poderão esperar várias melhorias a nivel de jogabilidade e gráfica.

Ghostwire: Tokyo

Inspirado por lendas e mitos japoneses, Ghostwire: Tokyo (estúdios Tango Gameworks) conta a história como um estranho nevoeiro invade Tóquio e de forma misteriosa leva a que todos os habitantes locais desapareçam.

Um grupo mascarado (Visitors) surgem em cena, e controlam a cidade. O jogador vai encarnar Akito um personagem com poderes sobrenaturais e que procura a sua irmã também desaparecida. Akito terá de explorar a cidade e lutar contra forças sobrenaturais para descobrir o que se passa e restaurar a paz na capital japonesa.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

A história do jogo decorre 12 anos após o conflito que ficou conhecido como a Guerra Galáctica que varreu o Cosmos. Passou pouco menos de um ano desde que StarLord formou os Guardiães da Galáxia como medida de defesa contra ameaças exteriores.

Infelizmente, no inicio do jogo, são despoletados sem querer, eventos catastróficos que fazem com que uma organização chamada de Church of Truth (Igreja da Verdade) ganhe poder e comece a apresentar uma ameaça para o Universo. O seu objetivo é o de trazer a "Promessa" à Galáxia que, segundo as suas crenças, trará de volta tudo aquilo que se perdeu no decorrer da Guerra Galáctica. Os Guardiões da Galáxia entram então em cena para investigar os seus reais intentos.

Bloodhunt

Bloodhunt é um Battle Royale free-to-play, com uma perpetiva de terceira pessoa que decorre nouniverso de Vampire: The Masquerade.

A história leva os jogadores à antiga cidade de Praga, onde a rivalidade entre as diferentes fações vampiras a transformam num palco de guerra e de traição.

Entretanto, uma sociedade secreta, denominada de The Entity (A Entidade) encontra-se também em campo e com o objetivo de destruir os vampiros e os jogadores entram em campo dotados dos seus poderes sobrenaturais, das suas armas vampirescas e da sua astúcia para tentar restaurar a paz.

Deathloop

Colt vive preso num loop temporal interminável no qual é obrigado a reviver o mesmo dia, vezes sem conta. A única forma de quebrar esse loop será a eliminação de 8 alvos, antes que o tempo chegue ao fim. Cada falhanço representa um reiniciar do ciclo e segundo os responsáveis pelo jogo, Deathloop incentiva os jogadores a tentarem várias abordagens distintas para obter sucesso.

Kid A mnesia Exhibition

Um universo digital/analógico às avessas criado a partir de arte e gravações originais para comemorar os 21 anos de Kid A e Amnesiac dos Radiohead. Com a colaboração dos próprios Radiohead o jogo estará disponível em novembro de 2021.

Tchia

O vídeo convida-nos a uma pequena viagem até a New Caledonia (Nova Caledónia, uma pequena ilha no Pacífico), a terra natal dos estúdios da Awaceb, e reflete como a sua cultura influenciou Tchia e a própria experiência que o jogo vai apresentar aos jogadores.