China continua a atacar o negócio de Jack Ma: A app de pagamentos do Alibaba vai acabar

Jack Ma, é um empresário e investidor chinês. É o cofundador e presidente executivo do Alibaba Group, um poderoso grupo de tecnologia multinacional. Este filantropo foi notícia quando, em outubro do ano passado, após ter criticado as autoridades de regulação chinesas e os bancos estatais, desapareceu alguns meses. Reapareceu em janeiro deste ano, mas as relações com o Partido Comunista chinês já não eram as melhores. No final de 2020, os reguladores chineses anunciaram uma investigação contra a Alibaba por supostas práticas monopolistas. Em fevereiro deste ano, a China anunciou novas regras anti-monopolio com o foco nas grandes empresas da Internet.

Agora, o regime chinês quer desmantelar a popular aplicação de pagamento Alipay, do gigante grupo Alibaba.

China quer acabar com o império Alibaba

O regime chinês quer desmantelar aos poucos o poderoso grupo Alibaba e o alvo agora é a popular app de pagamento Alipay. Esta ação irá acabar com o lucrativo negócio de empréstimos online, informou o Financial Times.

Este serviço de pagamento móvel é uma aplicação indispensável na China, onde o dinheiro praticamente desapareceu e a grande maioria dos pagamentos são feitos com um smartphone.

Para poder controlar aquilo que as autoridades classificam de um oligopólio dos gigantes da tecnologia, a aplicação deverá ser dividida em duas entidades distintas.

De acordo com informações do Financial Times, uma entidade manterá o serviço de pagamento e a outra terá como foco o crédito online. Além disso, o Ant Group, a subsidiária da Alibaba proprietária da Alipay, terá que transferir os dados dos utilizadores que solicitaram empréstimos no seu pedido a uma agência de classificação de crédito parcialmente controlada pelo Estado.

Nem o Ant Group, nem o Alibaba responderam imediatamente aos pedidos de informação da AFP. As autoridades chinesas lançaram uma campanha nos últimos meses para conter o que consideram ser um desenvolvimento "desordenado" da economia, causando prejuízos de dezenas de milhões de dólares às empresas afetadas.

Esta é mais uma machadada no império Alibaba depois de, no final de 2020, o serviço ter sido multado em 18,2 mil milhões de yuans (cerca de 2,82 mil milhões de dólares) por abuso de posição dominante no mercado.