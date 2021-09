A Microsoft tem estado a mudar o Windows 11, mostrando que há ainda muito espaço para melhorar este sistema operativo. Além disso, a gigante do software tem aproveitado para lima alguns pormenores nas configurações, que não tem sido do agrado de todos.

Uma dessas mudanças veio para a definição do browser padrão do Windows 11. Se antes bastava um clique, agora é muito mais complicado. A Mozilla parece ter conseguido agora contornar esta limitação e já consegue definir o Firefox como o browser padrão com um clique.

Não tem sido simples a relação dos browsers com o Windows 11 e a Microsoft. A gigante do software tem procurado defender o seu Edge, tomando muitas medidas para impedir que os utilizadores alterem as suas definições padrão.

A medida mais recente tornou quase impossível mudar o browser do Windows 11. Para o fazer os utilizadores precisam de mudar várias configurações, alterando não o software mas sim o acesso a determinados tipos de ficheiros.

A somar a isso, a Microsoft também não permite que esta mudança seja automatizada, devendo ser os utilizadores a fazer a mudança. Farta deste cenário, a Mozilla resolveu tomar agora algumas medidas para contornar este cenário.

Do que é revelado, desde a atualização 91 do Firefox, lançada no mês de agosto, passou a ser simples fazer esta mudança. Agora, e com um simples clique, passou a ser simples mudar o browser do Windows 11 para o Firefox.

Tudo se passa dentro das definições do Firefox, bastando ao utilizador carregar no botão conhecido para o fazer. De imediato o browser padrão do Windows 11 passa a estar definido como o Firefox, algo que era esperado pelos utilizadores.

Por agora a Mozilla parece ser a única a ter seguido este passo "não oficial". A Google, Vivaldi, Opera e outros browsers baseados no Chromium ainda não tomaram qualquer medida neste sentido. Também a Microsoft ainda não tomou uma posição sobre esta posição. Existem razões para garantir esta segurança, mas que não foram conhecidas.