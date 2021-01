Silver Chains, sustos numa mansão inglesa

Os estúdios russos Cracked Heads, anunciaram recentemente a data de lançamento do seu próximo trabalho: Silver Chains. Trata-se de um jogo de terror na primeira pessoa que promete valentes sustos.

Venham conhecer um pouco mais de Silver Chains.

Os jogos de terror encontram-se em forma neste início de 2021 com alguns bons títulos a caminho das consolas e PCs. The Medium, é um desses exemplos e este Silver Chains outro.

Desenvolvido pelos estúdios russos Cracked Heads, Silver Chains apresenta algumas nuances que, apesar de não serem novidade, prometem a criação de um ambiente bastante propicio a um jogo com esta densidade psicológica.

Após um acidente de automóvel, o protagonista principal, de nome Peter, vê-se aprisionado numa mansão inglesa antiga, que pensa estar abandonada. Uma daquelas mansões tal e qual como nos filmes.

Após o acidente Peter procurou nessa mansão abrigo para a noite para no dia seguinte procurar ajuda, mas o que lá veio a encontrar foi algo muito mais… assustador.

O jogo vai apostar muito na narrativa e a sua jogabilidade passará muito pela exploração da mansão e dos seus quartos, salões, caves,….

Depressa se apercebe que a mansão não se encontra abandonada, e existe algo que se move nas sombras. Peter vai ter de explorar a antiga mansão numa tentativa de fugir, mas, a cada porta que abre, o mistério adensa-se cada vez mais e as suas hipóteses diminuem.

Algo de muito mau aconteceu num passado naquela mansão. Algo que ainda existe e reside nas memórias da própria casa. Peter não sabe onde se meteu, mas sabe que de lá tem de fugir. No entanto, à medida que vai avançando na exploração da mansão, Peter vai também descobrindo algumas pistas que evidenciam que já lá esteve no passado. O que será que aconteceu ali no passado?

Seja o que for que se encontre ali, esteve à espera de Peter e agora a espera terminou. Peter é a presa e contra este inimigo não poderá lutar. Tem de fugir e o jogador será a ajuda que Peter necessita.

O facto do jogo decorrer numa mansão antiga inglesa, corresponde a uma fórmula já batida para este tipo de jogos/filmes, mas que não deixa de criar o seu efeito.

Silver Chains usa o Unreal Engine 4 de forma a trazer aos nossos ecrãs, a mansão mais assombrada o possível. Trata-se de uma mansão antiga, do século XX, e os Cracked Heads tiveram bastante trabalho a idealizá-la e transportá-la para o jogo. É uma casa repleta de detalhe e de segredos.

A arquitetura Vitoriana da mansão acaba por representar também um papel importante no jogo, ajudando a criar um ambiente denso e pesado que o jogador vai encontrar, enquanto tenta fugir deste local insano.

Silver Chains será lançado a 29 de janeiro para PlayStation 4 e Nintendo Switch.