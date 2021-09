Setembro, mês de descontos na Playstation Store

A Sony Playstation quer começar o regresso das férias com alguma animação, pelo menos é o que parece, graças às campanhas promocionais que tem lançado.

Venham ver quais as ativas no momento e também quando serão lançados os novos auscultadores sem fios PULSE 3D Midnight Black.

Campanha PlayStation Plus Descontos Duplos

Arrancou na Playstation Store, a campanha PlayStation Plus Descontos Duplos que coloca titulos como Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva ou STAR WARS Jedi: Fallen Order com descontos até ao próximo dia 29 de setembro.

De realçar que os subscritores do serviço PlayStation Plus terão acesso a descontos a dobrar.

De seguida podem ver um resumo das principais ofertas desta campanha (os preços indicados, correspondem ao valor já com desconto para não subscritores de Playstation Plus):

Assassin’s Creed Valhalla Playstation 4 & Playstation 5: 54,59€

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 37,49€

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva: 63,99€

Ancestors: The Humankind Odyssey: 27,99€

Borderlands 3: Ultimate Edition Playstation 4 & Playstation 5: 74,99€

Call of Duty: Black Ops 4 - Digital Deluxe: 69,99€

Crash Team Racing Nitro-Fueled: 27,99€

Dragon Ball Xenoverse 2: 14,99€

eFootball PES 2021 Season Update Standard Edition: 16,49€

Fall Guys: Ultimate Knockout: 14,99€

God of War III Remasterizado: 14,99€

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Whale Shark Card Bundle: 41,99€

HITMAN 2 – Edição Gold: 57,99€

Hunt: Showdown: 27,99€

Mafia III: Definitive Edition: 19,79€

Maneater Playstation 4 & Playstation 5: 30,79€

Marvel's Avengers: Edição Digital Exclusiva: 44,49€

Resident Evil 3 – Raccoon City Editon: 55,99€

Sid Meier's Civilization VI: 19,49€

SOULCALIBUR Ⅵ: 39,89€

The Forest: 11,89€

The Sims 4: 24,79€

UFC 4: 48,99€

Campanha “Jogos por menos de 20€”

Outra campanha que teve agora inicio na PlayStation Store foi a de “Jogos por menos de 20€”.

Nesta promoção, alguns jogos bastante interessantes, como, por exemplo, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ou Saints Row: The Third Remastered encontram-se também com desconto até ao próximo dia 29 de setembro.

Segue a lista de “Jogos por menos de 20€”:

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 13,99€

Spyro Reignited Trilogy: 13,99€

Saints Row: The Third Remastered: 15,99€

Uncharted: The Nathan Drake Collection: 9,99€

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: 19,99€

Need for Speed Payback: 8,99€

Assassin's Creed Unity: 7,49€

Metro Exodus: 10,49€

Bloodborne: 9,99€

The Dark Pictures Anthology: Little Hope: 14,99€

Injustice 2 - Edição Standard: 12,99€

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.: 17,99€

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: 4,99€

Anthem: 10,49€

LEGO Marvel's Avengers: 12,79€

LEGO Jurassic World O Mundo Dos Dinossauros: 12,79€

Mortal Shell: Enhanced Edition: 17,99€

Batman: Arkham Knight: 12,99€

STAR WARS Battlefront II: Edição Celebration: 9,99€

Call of Duty: Modern Warfare Remastered: 19,99€

Unravel: 4,99€

Auscultadores sem fios PULSE 3D Midnight Black

Entretanto, a Sony anunciou a data de lançamento para os auscultadores sem fios PULSE 3D na cor Midnight Black.

Estes auscultadores chegarão às lojas habituais em outubro e apresentam uma tonalidade escura inspirada no espaço sideral, e acompanham o comando sem fios DualSense Midnight Black, também com a mesma tonalidade.

Embora todos os auscultadores compatíveis com a PlayStation 5 possam ser utilizados para usufruir da experiência de suporte de áudio em 3D com jogos Playstation 5, os PULSE 3D foram concebidos especificamente para tirar o máximo partido do Tempest 3D AudioTech da consola, com uma resposta de frequência afinada para ajudar os jogadores a colocarem os sons em localizações exatas para corresponder ao jogo no ecrã.

Na recente atualização de software da PlayStation 5 foi introduzida uma nova funcionalidade de controlo do equalizador para os auscultadores PULSE 3D nas definições de som.

Com os auscultadores PULSE 3D, os jogadores podem selecionar uma das três predefinições disponíveis: Standard, Bass Boost ou Shooter, que foram criadas para garantir uma maior ênfase no som dos passos e tiros disparados. E ainda criar e guardar até três definições próprias, e ajustar as definições do equalizador através do centro de controlo sem necessitar de sair do jogo.