SEGA vai aumentar em média 15% o salário dos seus trabalhadores

Há várias formas de lidar com a crise e muitas empresas optam por levar a cabo despedimentos e cortes na produção. Mas a estratégia de outras empresas é diferente. Como tal, as últimas notícias do setor gaming indicam que a SEGA vai aumentar em média 15% o salário anual dos seus trabalhadores. Mas alguns funcionários podem mesmo ver o ser ordenado aumentado em 35%.

Tal como já aqui temos relatado, tem havido uma onda significativa de despedimentos e cortes no mundo tecnológico, como uma resposta à inflação e dificuldades económicas que se refletem em resultados financeiros muito abaixo do esperado.

Mas também existem outras empresas que lidam de forma diferente com as fases adversas, como é o caso da Nintendo que, mesmo com resultados financeiros que desiludiram os investidores, optou por aumentar o salário dos trabalhadores em 10%. Mas não foi a única a enveredar por este caminho…

SEGA aumenta o salário dos trabalhadores em 15%

A SEGA anunciou nesta sexta-feira (17) que está a planear e definir um aumento global dos salários dos seus trabalhadores. De acordo com os detalhes revelados pela empresa japonesa, o salário médio anual deve aumentar na ordem dos 15%, mas tudo depende do tipo de função e da formação de cada pessoa. Alguns trabalhadores podem receber um aumento de 30% devido à incorporação parcial de bónus em pagamentos mensais e as pessoas com formação académica superior devem ver o salário aumentado de 222 mil ienes para 300 mil ienes (~1.543 euros para ~2.085 euros), um incremento de cerca de 35%.

No anúncio deste aumento, a SEGA explica que a decisão se prende com um desejo de “investir em recursos humanos para aumentar a estabilidade dos salários dos funcionários e criar um ambiente de trabalho mais confortável”. A empresa também acredita que esta iniciativa ajudará a fortalecer a SEGA no mundo global dos negócios.

O aumento de salários na empresa japonesa vai entrar em vigor a partir do dia 1 de julho deste ano. Mas a marca tem outros planos na tentativa de ajudar a melhorar as condições de quem trabalha para si.

A SEGA adianta ainda que "vamos continuar a investir na educação dos recursos humanos, incluindo não somente o desenvolvimento de um sistema de compensação que trata os funcionários de acordo com as suas funções e contribuições" e acrescenta que vai trabalhar na "expansão de medidas que deem suporte a estilos diferentes de trabalho para que cada um dos funcionários possa viver a sua própria vida".