Rocket Arena a próxima aposta da Electronic Arts e UFC 4 já tem capa

Está quase a ser lançado o próximo jogo da Electronic Arts, Rocket Arena.

Trata-se de um shooter 3v3 que promete ação intensa e frenética, que recebeu recentemente um novo trailer.

Desenvolvido pela Final Strike Games, Rocket Arena é um shooter na terceira pessoa, com o formato 3v3 onde o uso de rockets é a palavra de ordem do dia.

Recentemente a Electronic Arts revelou um novo trailer para o jogo, onde são mostradas as arenas onde a ação decorrerá.

Desde a Jungle Jewel até Tronaburg: o mundo Crater está repleto de locais exóticos. O jogo tem um aspeto muito cartoonesco. Tanto as personagens como as próprias arenas têm um aspeto bastante leve.

Os jogadores poderão navegar através das nuvens a bordo da Golden Zephyr ou viver uma aventura nos Templos de Jaaqua. Mergulhar nas águas de Shimmering Depths, enlouquecer em terrenos baldios e praticar arqueologia em Stompy’s Refuge. Crater tem mil e um lugares para explorar e, acima de tudo, para explorar.

Como curiosidade de Rocket Arena, o facto dos lutadores não morrerem. Quando um lutador absorve demasiados ataques, apenas sai da arena, mas por pouco tempo, voltando depois à contenda.

Com vários heróis disponíveis cada qual conta com as suas próprias habilidades e, acima de tudo, com os seus rockets. À medida que se luta em Rocket Arena vamos desbloqueando também novas componentes para os nossos Rockets permitindo assim a sua constante melhoria.

Modos de Jogo:

O jogo conta com vários modos de jogos:

KnockOut

RocketBall

Mega Rocket

Treasure Hunt

RpcketBot Atttack

Rocket Arena será lançado a 14 de julho para PlayStation 4, Xbox One e PC.