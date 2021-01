Quando aqui indicámos o desenvolvimento de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, deixámos bem claro que este se trata de um dos jogos com mais potencial deste arranque de 2021.

A duas semanas do lançamento do jogo, eis que a equipa da Cyanide revelou dois vídeos dedicados ao jogo.

Faltam sensivelmente duas semanas para o lançamento de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, o próximo jogo da Cyanide que coloca o jogador na pele de um lobisomem.

Tal como aqui referimos, no jogo encarnamos Cahal, que se trata de um lobisomem do clã Fianna (existem muitos clãs de lobisomens). Acontece que neste universo alternativo, os lobisomens apresentam-se com motivações e preocupações mais terra-a-terra e ecológicas e essa é uma das premissas do jogo: a preservação da natureza.

Cahal vai usar toda a sua destreza, força e agilidade enquanto transformado em lobisomem para dar luta a uma mega-corporação do setor energético com objetivos obscuros e sem escrúpulos, com o nome de Endron.

Uma curiosidade de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, é que poderemos controlar Cahal enquanto Homem, Lobo ou Lobisomem e cada uma terá as suas mais-valias e desvantagens, conforme podem ver aqui.

Recentemente a Cyanide revelou dois diários sobre o jogo e o seu desenvolvimento. Nos dois vídeos, alguns membros da equipa de produção fala um pouco sobre Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Podem ver e ouvir de seguida, Julien ‘Patch’ Desourteaux, o Game Director, Bren Bruylant, responsável pelas animações, Clément Demaret como designer dos níveis, Simon Decottignies-Renard como criador das narrativas, Maxime Roy, project manager e Juliette Ruaux da área de interfaces.

1º Diário ‘Welcome to the pack’:

2º Diário ‘The Essence of Rage’:

Pelo que leram acerca de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, quais as vossas expectativas acerca do jogo?

Temos de confessar que estamos a acompanhar com especial atenção e antecipação o lançamento de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood que, estará disponível a partir do próximo dia 4 de fevereiro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (via Steam e Epic).