Reveladas as novidades femininas de FIFA 23

Tal como aqui ou aqui indicámos, a EA Sports revelou ao longo da última semana, as notas dos principais jogadores de FIFA 23.

Agora chega a vez das notas das... jogadoras. Venham ver.

FIFA 23 acelera o aquecimento rumo ao pontapé de saída que é já daqui a um par de dias.

No decorrer da semana passada, a EA Sports revelou as notas no jogo dos principais intervenientes de várias categorias mas faltou algo... faltaram elas... as jogadoras.

E é precisamente isso que foi revelado recentemente, as notas das principais jogadoras que irão pisar os relvados de FIFA 23. Venham ver.

As notas delas

A EA SPORTS revelou recentemente os ratings de FIFA 23 para as melhores futebolistas femininas, celebrando a habilidade, a proeza e o poder de alguns dos melhores atletas que entrarão em campo no jogo, quando este for lançado a 30 de Setembro.

Com esta divulgação das classificações, os fãs ficam mais atentos ao que esperar da integração aprofundada de FIFA 23 no clube feminino e no futebol da seleção nacional, incluindo a autêntica apresentação de todas as equipas femininas da WSL e D1, e a FIFA Women's World Cup Australia/ New Zealand 2023 a chegar como uma atualização pós lançamento.

Vejam de seguida as jogadoras com melhor classificação no jogo:

Alexia Putella

Kerr, Sa

Renard, Wendie

Hegerberg, Ada

Katoto, Marie-Antoinette

Bronze, Lucy

Morgan, Alex

Hansen, Caroline Graham

Endler, Christiane

Miedema, Vivianne

Mead, Beth

Diani, Kadidiatou

Mapi León

Irene Paredes

Jenni Hermoso

Popp, Alexandra

Sandra Paños

Henry, Amandine

Little, Kim

Magull, Lina

Hemp, Lauren

Geyoro, Grace

Lawrence, Ashley

Bright, Millie

Martens, Lieke

Quando FIFA 23 for lançado a 30 de setembro, os fãs poderão jogar como equipas de clubes femininos pela primeira vez na história da EA SPORTS FIFA como Barclays FA Women's Super League e Division 1 Arkema com algumas novidades adicionais emocionantes para os próximos meses.

Além disso, este ano o HyperMotion2 traz o dobro da captura de dados para desbloquear novas funcionalidades, incluindo a jogabilidade feminina.

O Dedicado Advanced 11v11 Match Capture foi usado para disparar uma intensidade total, 11 contra 11 partidas femininas, proporcionando animação no jogo que faz com que as jogadoras se movam de forma mais realistas do que nunca.

FIFA 23 acelera para o seu lançamento a 30 de Setembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.