Relicta, e o futuro da Humanidade

Em desenvolvimento pelos estúdios nuestros hermanos da Mighty Polygon, foi anunciado pela Koch Media o lançamento (ainda este ano) de Relicta.

Trata-se de uma aventura passada num futuro distante, em pleno nosso satélite natural: a Lua.

Foi na semana passada que a Koch Media e os estúdios espanhóis da Mighty Polygon revelaram em conjunto o desenvolvimento do seu novo jogo: Relicta.

Relicta é um FPS mas que assenta parte da sua jogabilidade no uso dum sistema de física extremamente exigente, de forma a possibilitar aos jogadores a solução de puzzles e obstáculos que irá encontrar no decorrer da ação.

Aliás, parte do interesse particular deste jogo será o facto de lidar com conceitos como Gravidade e Magnetismo como parte crucial da solução desses problemas colocados ao jogador.

O ano é o de 2120, numa altura em que a Lua já se encontra devidamente colonizada e que já suporta vida humana.

O jogador encarna a personagem da Dra. Patel, uma cientista (uma física de categoria mundial) da Aegir Labs que se encontra sozinha na Lua, na base lunar denominada de Chandra Base. Patel encontra-se só na base, tendo sido deixada para trás pelos Aegir Labs, enquanto estudava um conjunto de anomalias gravitacionais detetadas no Polo Sul da Lua. No entanto, nada a preparou para aquilo que veio a encontrar aí.

Reza a história de Relicta que, algures no tempo ocorreu uma grande guerra e que levou a que a Base de Chandra se tenha tornado num conjunto de instalações fantasma, esquecidas e abandonadas.

Na sua quietude e sossego, algo de sinistro se esconde, numa cratera denominada de Shackleton Crater. Algo de tremendamente sinistro e poderoso, uma anomalia de nome Relicta, que poderá colocar em dúvida o próprio futuro da Humanidade. Algo que se manteve ali escondido até agora, em que mineiros gananciosos a trouxeram à superfície.

Trata-se de algo capaz de interferir gravemente com o equilíbrio magnético do planeta e com isso trazer alterações calamitosas a toda a Vida.

Dotada apenas dos seus conhecimentos e das suas luvas gravito-eletromagnéticas como ferramentas, a Dra. Patel terá de sobreviver a um vasto conjunto de desafios a que será exposta de forma a descobrir o que se passa e evitar a catástrofe que se avizinha.

Cabe ao jogador tentar descobrir a resposta para a questão: “Estará o jogador pronto para enfrentar as derradeiras consequências da pesquisa da Dra. Patel?”

Relicta foi apresentado para Playstation 4, Xbox One e PC (Google Stadia) como sendo lançado ainda este ano, mas sem data concreta.