Os estúdios ucranianos Best Way encontram-se a trabalhar em Men of War II que, após atraso (por razões óbvias) já apresentaram nova previsão para lançamento do jogo.

Venham conhecer mais sobre o jogo e quando vai ser lançado.

A equipa de desenvolvimento ucraniana Best Way (especializada em jogos de estratégia em tempo real - RTS), encontra-se a trabalhar em Men of War II, o seu próximo jogo dedicado à 2ª Grande Guerra Mundial.

Com a situação de conflito que decorre na Ucrânia, os estúdios tiveram um forte revés no processo de desenvolvimento do jogo. Originalmente idealizado com data de lançamento para 2022, devido aos combates, os estúdios tiveram de ser realocados fora do país (estavam localizados em Severodonetsk), o que originou atrasos compreensíveis. Dessa forma, Men of War II surge agora com 2023 como ano de lançamento, ainda sem dia exato.

Após o regresso ao trabalho e, já com nova data de lançamento, os estúdios Best Way tiveram oportunidade de implementar novo conteúdo para o jogo, tal como um modo Campanha standalone com o uniforme do Reich, novas missões para as facções em combate, melhorias na jogabilidade como Campanhas Dinâmicas ou melhorias no user interface.

“Atrasar o lançamento de um projeto que tem um tão grande significado para nós foi uma decisão difícil. No entanto, pensamos que a qualidade do resultado final nunca deverá ser colocada em questão por questões de timing e estamos felizes pela Fulqrum Publishing ter concordado em nos dar mais tempo de desenvolvimento. Dessa forma, acreditamos que vamos produzir um grande jogo de estratégia” explicou Maxim Kamensky, Produtor de Best Way, responsável por Men of War II.

Men of War II irá permitir aos jogadores uma experiência da 2ª Grande Guerra Mundial ainda mais envolvente e mais intensa que o jogo original. Segundo Maxim, trata-se efetivamente de uma evolução do jogo original e vai apresentar muitos pontos de interesse.

Quando o jogo chegar, em 2023 para PC, os jogadores irão encontrar muitas mais unidades ao seu dispor, e com diferentes especializações. Vão encontrar alguns eventos historicamente retratados e um novo nível de excelência nos capítulos visuais e sonoros.

Segundo a Best Way, os cenários de Men of War II serão totalmente destrutíveis apresentando as feridas da guerra com o decorrer dos combates, e a Inteligência Artificial das unidades foi refinada criando uma maior densidade de realismo em cada momento.

Em Men of War II, os jogadores irão controlar as suas tropas em batalhas intensas (tal como no jogo original) que decorrem em tempo real. A ação passa-se nas Frentes Ocidental e Oriental da 2ª Grande Guerra Mundial e cada batalha vale para o resultado final.

Tal como aconteceu na realidade, os jogadores irão ter ao seu dispor uma grande liberdade no que toca às estratégias a usar. Poderão criar emboscadas para apanhar unidades desprevenidas ou usar a força bruta dos números para forçar as posições inimigas. Tudo dependerá do jogador e das forças ao seu dispor.

O jogo apresentará campanhas standalone que apresentam as suas próprias narrativas épicas baseadas na História e modos Skirmish, além dos inevitáveis modos multijogador.

Men of War II será lançado para PC em 2023, ainda sem data concreta.