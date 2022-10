Quer saber se um site é seguro em um segundo? Use esta ferramenta

A internet "aloja" milhões de sites e plataformas digitais. Com tanta variedade e oferta é difícil para os utilizadores com menos literacia digital saber se um determinado site é seguro ou não.

Para ajudar os utilizadores, foi agora criada uma ferramenta que permite validar se um site é seguro. Veja como funciona.

Ferramenta avalia sites ao nível do phishing, malware, vírus...

De acordo com o relatório “Riscos & Conflitos”, do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), as ciberameaças aumentaram 26% face ao ano anterior, com especial relevo para o phishing e o smishing (SMS), que representaram 40% do total de incidentes registados. “O ano foi marcado pela atividade de cibercriminosos razoavelmente organizados, que procuraram ganhos financeiros através do phishing/smishing/vishing [telefone], de ransomware [resgate a partir do bloqueio do computador] de fraudes/burlas online”, revela o CNCS.

Para ajudar os utilizadores, a DECO PROTESTE lançou uma ferramenta que ajuda os consumidores a avaliarem se um site tem phishing, malware, vírus e outras ameaças digitais antes de clicarem na página. Esta ferramenta foi desenvolvida em parceria com a ScamAdviser. Para usar, basta digitar o endereço do site que deseja verificar no campo de pesquisa e o resultado aparecerá em segundos.

A ferramenta usa um algoritmo que fornece uma pontuação de confiança com base em mais de 40 fontes de dados independentes, bem como em milhares de denúncias de sites maliciosos de entidades policiais, reguladores e organizações de defesa do consumidor de todo o mundo.

É o caso da Xolphin, Pulsedive, Cleanbrowsing, Trend Micro, Trustpilot e do próprio ScamAdviser, entre outro.

Ao fazer a pesquisa sobre o endereço do site que pretende inspecionar, o consumidor recebe dois resultados possíveis: “Este site parece ser seguro” ou “Este site pode não ser seguro”. “Parece” e “pode” são palavras-chave nesta ferramenta, na medida em que nenhum dos resultados da pesquisa é definitivo.

Pelo contrário, podem alterar à medida que novas informações são adicionadas pelas fontes que alimentam o algoritmo, como as relacionadas com a infraestrutura do site, existência de protocolos de segurança, denúncias por vírus, phishing ou fraude, etc.

