Reforços de verão do PlayStation Now

Já são conhecidos os reforços do pico do verão para o serviço da Sony Playstation, o Playstation Now.

Tratam-se de 3 grandes jogos que vão ser certamente bem-vindos no quente agosto que se instalou.

Já são conhecidos os novos jogos que entraram no catálogo do serviço PlayStation Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem ser necessário ter a versão física ou digital de um jogo) jogos das várias consolas da família Playstation (Playstation 4, Playstation 3 ou Playstation 2) , numa PlayStation 4 ou num PC com Windows.

Venham conhecer os jogos deste mês.

HITMAN 2 (até 1 de Fevereiro de 2021)

Este jogo e o seu protagonista, o Agente 47, dispensam apresentações.

Juntamente com o Agente 47, o jogador vai viajar por algumas belas zonas do mundo e localizar os seus alvos em locais exóticos ou florestas tropicais sombrias e perigosas. Um verdadeiro thriller de espionagem no qual a missão do jogador é eliminar o esquivo Shadow Client e descobrir a sua milícia.

Porém, a descoberta da identidade secreta do seu algo, vai trazer muitas surpresas ao Agente 47.

GreedFall

Este magnifico RPG de acção desenvolvido pela Spiders, chega ao PlayStation Now neste mês de agosto.

O jogador vai poder explorar terras desconhecidas e nunca antes pisadas, numa ilha remota que emana magia, se encontra repleta de tesouros, segredos esquecidos e criaturas fantásticas.

Em GreedFall o jogador poderá forjar o destino deste novo mundo, fazendo aliados e traindo companheiros e fações inteiras, envolvendo-se numa aventura repleta de ação e de missões a cumprir, usando tanto o combate, como a diplomacia, a traição ou o subterfúgio.

Dead Cells (até 1 de Fevereiro de 2021)

Dead Cells representa uma aventura misteriosa, na qual o jogador terá de descobrir o que está acontecer numa ilha aparentemente amaldiçoada.

Dead Cells abre as portas a um mundo interconectado, e apresenta muitas opções de rumos e habilidades desbloqueáveis. O jogo estará disponível no PlayStation Now até 1 de fevereiro de 2021.

E ainda…

Adicionalmente, outros 6 jogos entram no catálogo do Playstation Now:

O serviço PlayStation Now encontra-se disponível por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;

Promoções de Verão da Playstation Store

Entretanto, a Playstation Store também se encontra com promoções interessantes. Com efeito, foram recentemente anunciados novos jogos que acabam de entrar em promoção. Lista de jogos em promoção:

Call of Duty: Modern Warfare: 45,49€ (Preço anterior 69,99 €)

Final Fantasy VII Remake: 46,19 € (Preço anterior 69,99 €)

World War Z: 11,99 € (Preço anterior 29,99 €)

DOOM Eternal: 34,99 € (Preço anterior 69,99 €)

Red Dead Redemption 2: 29,39 € (Preço anterior 69,99 €)

Marvel’s Spider-Man: Edição Jogo do Ano: 24,99 € (Preço anterior 49,99 €)

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition: 19,99 € (Preço anterior 84,99 €)

Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition: 44,99 € (Preço anterior 114,99 €)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 19,79 € (Preço anterior 59,99 €)

eFootball PES 2020 Standard Edition: 7,49 € (Preço anterior 29,99 €)

Days Gone: 20,29€ (Preço anterior 69,99 €)

Need for Speed Heat: 30,09 € (Preço anterior 69,99 €)

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 34,99 € (Preço anterior 69,99 €)

EA SPORTS FIFA 20: 14,69 € (Preço anterior 69,99 €)

Gran Turismo Sport Spec II: 14,99 € (Preço anterior 29,99 €)

Gran Turismo Sport: 12,99 € (Preço anterior 19,99 €)

Edição Digital Deluxe do Death Stranding: 39,99 € (Preço anterior 79,99 €)

Death Stranding: 30,09 € (Preço anterior 69,99 €)

Predator: Hunting Grounds: 29,99 € (Preço anterior 39,99 €)

Edição Completa de Horizon Zero Dawn: 12,99 € (Preço anterior 19,99 €)

Edição Digital de Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão: 9,99 € (Preço anterior 19,99 €)

The Last of Us™ Remastered: 9,99 € (Preço anterior 19,99 €)

Dreams: 29,99 € (Preço anterior 39,99 €)

ASTRO BOT Rescue Mission: 14,79 € (Preço anterior 39,99 €)

Blood & Truth: 14,79 € (Preço anterior 39,99 €)

Bravo Team: 9,89 € (Preço anterior 29,99 €)

Everybody’s Golf VR: 9,89 € (Preço anterior 29,99 €)

Podem consultar aqui todas as ofertas incluídas nestas Promoções de Verão da PlayStation Store.