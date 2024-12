Quais são as consolas de videojogos mais vendidas de sempre?

Mais de 24 anos após o seu lançamento, a Sony revelou que comercializou 160 milhões de unidades da PlayStation 2 (PS2) em todo o mundo. Este feito confirma oficialmente a PS2 como a consola mais vendida de todos os tempos, algo que já era amplamente aceite, mas que carecia de confirmação oficial. Mas, então, quem se segue no topo da lista?

A informação foi partilhada no site criado pela Sony para celebrar os 30 anos da marca PlayStation. A PS2 foi uma revolução no mercado, introduzindo avanços tecnológicos como o processador Emotion Engine, funcionalidades de jogo online e um catálogo extenso e variado.

Nenhuma outra consola conseguiu ultrapassar as vendas da PS2, nem mesmo as suas sucessoras. Este sucesso foi prolongado graças à introdução da versão Slim e ao impacto inicial limitado da PlayStation 3 (PS3). A PS2 manteve-se em produção até ao final de 2012, assegurando assim a sua relevância por mais de uma década.

As 5 consolas de videojogos mais vendidas da história

1. PlayStation 2 (PS2)

A PS2 lidera a lista como a consola mais vendida de sempre, com mais de 160 milhões de unidades comercializadas. Lançada em março de 2000 no Japão e nos meses seguintes na América do Norte e Europa, rapidamente se tornou um fenómeno global. O seu catálogo diverso e funcionalidades inovadoras, aliados à sua longevidade, fizeram dela uma referência incontornável no mercado.

2. Nintendo DS

Com 154,02 milhões de unidades vendidas, a Nintendo DS ocupa o segundo lugar. Esta consola portátil foi lançada em 2004 nos Estados Unidos e Japão, chegando à Europa no ano seguinte. Inclui variantes como a DS Lite, DSi e DSi XL, que contribuíram para o seu sucesso. É importante notar que as vendas da Nintendo 3DS (75,94 milhões de unidades) não estão incluídas neste número.

3. Nintendo Switch

A atual consola da Nintendo é a terceira mais vendida da história, com 146,04 milhões de unidades até ao momento. Apesar do seu sucesso, é pouco provável que consiga superar a PS2, especialmente com a queda nas vendas e a expectativa em torno do lançamento da sua sucessora, a Switch 2. Mesmo assim, a Nintendo Switch continua a ser uma das consolas mais influentes e populares dos últimos anos.

4. Game Boy e Game Boy Color

O Game Boy, lançado no final dos anos 80, revolucionou o gaming portátil. Juntamente com a versão Game Boy Color, alcançou 118,69 milhões de unidades vendidas. Este marco histórico consolidou a posição da Nintendo como líder no mercado de consolas portáteis durante a década de 90.

5. PlayStation 4 (PS4)

A PS4 encerra o Top 5 com mais de 117 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento em 2013. Este modelo foi fundamental para a Sony, especialmente durante o período inicial da PlayStation 5, em que a procura superava largamente a oferta.

O caso das Xbox

No que diz respeito à Xbox, a Microsoft tem sido menos transparente nas suas estatísticas de vendas nos últimos anos. A consola mais bem-sucedida da marca foi a Xbox 360, com mais de 84 milhões de unidades vendidas desde 2005. Segue-se a Xbox One, com cerca de 58 milhões, e as Xbox Series X|S, lançadas em 2020, que atingiram vendas estimadas em 28 milhões. A consola original Xbox, de 2001, registou 24 milhões de unidades vendidas.

Algumas menções especiais

Embora não estejam no Top 5, algumas consolas deixaram uma marca na história dos videojogos:

PlayStation original : 102,4 milhões de unidades.

: 102,4 milhões de unidades. Nintendo Wii : 101,63 milhões.

: 101,63 milhões. NES (Nintendo Entertainment System) : 61,9 milhões.

: 61,9 milhões. Super Nintendo (SNES) : 49,1 milhões.

: 49,1 milhões. Nintendo 64 : 32,9 milhões.

: 32,9 milhões. Sega Mega Drive (Genesis) : 30,7 milhões.

: 30,7 milhões. Atari 2600: 30 milhões.

E a PlayStation 5?

A PlayStation 5 (PS5), lançada em 2020, já atingiu 50 milhões de unidades vendidas até dezembro de 2023, e a Sony revelou recentemente que os envios globais ultrapassaram os 65 milhões. O lançamento da PS5 Pro poderá impulsionar ainda mais estas vendas e solidificar a sua posição no mercado. No entanto, ainda está longe de alcançar os números impressionantes da PS2.

Leia também: