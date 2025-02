PSN está de volta: Sony diz que os membros do PS Plus terão 5 dias de serviço adicionais

Após a PlayStation Network (PSN) ter sofrido uma interrupção global que durou quase um dia, a Sony informou que irá compensar os assinantes do PlayStation Plus (PS Plus), dando-lhes cinco dias adicionais de serviço. E para quem não tem PS Plus? Pois bem, há quem não tenha achado esta compensação muito justa.

PSN está up-and-running novamente

A interrupção parece ter ocorrido de sexta-feira à noite até sábado à noite, com muitos proprietários da PlayStation a reportar dificuldades em carregar os seus jogos ou conectar-se com amigos online. O Downdetector mostra que os relatos de interrupção atingiram o pico por volta das cinco da tarde, e foram diminuindo ao longo da tarde e noite.

A conta Ask PlayStation publicou por volta da meia noite de dia 8 fevereiro que "a PSN foi restaurada", seguindo com uma mensagem cinco horas depois a informar que "os serviços de rede foram completamente recuperados de um problema operacional".

Lamentamos o inconveniente e agradecemos à comunidade pela sua paciência. Todos os membros do PlayStation Plus receberão automaticamente mais 5 dias de serviço.

Disse a conta. Todos os modelos de subscrição recebem este valor extra, seja o Essential, o Extra, ou o Deluxe.

Mas há quem não tenha achado a compensação justa...

Esta medida deu origem a críticas por parte de utilizadores que não têm uma subscrição do PS Plus, mas que também foram afetados pela interrupção. Estes utilizadores referiram que, apesar de não serem assinantes, tiveram dificuldades em aceder aos seus jogos digitais e outros serviços durante o período de inatividade.

Até ao momento, a Sony não anunciou qualquer forma de compensação para estes utilizadores.

