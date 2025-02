Acidente com uma Cybertruck torna-se viral: condutor ia com o Full Self-Driving ativado

Um condutor de uma Tesla Cybertruck relatou que colidiu contra um poste depois de bater num passeio enquanto utilizava o Full Self-Driving (FSD), o avançado sistema de assistência à condução da Tesla, que Elon Musk promete tornar totalmente autónomo ainda este ano.

Publicação do acidente com a Tesla Cybertruck está a tornar-se viral

Jonathan Challinger, um programador de software para drones residente na Florida e funcionário da Kraus Hamdani Aerospace, partilhou no X o relato sobre um acidente com a sua Cybertruck, que se tornou um tema amplamente debatido.

Challinger afirmou que estava a conduzir com o sistema Full Self-Driving ativado, um conjunto de funcionalidades avançadas de assistência à condução que exigem supervisão constante do utilizador. No entanto, a Tesla tem vindo a sugerir que, em breve, este sistema poderá operar sem necessidade de supervisão humana.

De acordo com o seu testemunho, conduzia com o FSD v13.2.4 na faixa da direita, que se encontrava a terminar e obrigava a uma mudança para a faixa da esquerda. No entanto, o veículo não efetuou a manobra e acabou por bater no passeio. Challinger explicou que não reagiu a tempo para assumir o controlo da Cybertruck:

O sistema falhou ao não sair da faixa que estava a terminar (não havia nenhum veículo à minha esquerda) e não tentou reduzir a velocidade ou virar até já ter batido no passeio.

Após o embate no passeio, a Cybertruck colidiu com um poste. Felizmente, Challinger saiu ileso do acidente.

O local onde o poste estava posicionado era algo invulgar, mas não há qualquer justificação para o sistema FSD da Tesla não ter mudado de faixa. Mesmo que não tivesse feito essa manobra, deveria, no mínimo, ter evitado o embate no passeio.

Um alerta para os condutores de Teslas

Challinger afirmou que decidiu partilhar a sua experiência como um "aviso público", para alertar os condutores para a necessidade de manterem sempre a atenção quando utilizam o sistema Full Self-Driving da Tesla:

Foi um grande erro da minha parte, obviamente. Não cometam o mesmo erro que eu. Prestem atenção. Isto pode acontecer. Acompanho de perto a Tesla e o FSD e não tinha conhecimento de qualquer acidente com a versão V13 antes deste.

Este poderá ser o primeiro acidente registado com a versão mais recente do FSD v13, que o CEO Elon Musk tem descrito como "revolucionária" e um passo crucial para alcançar uma condução totalmente autónoma até ao final do ano.

Musk e vários influencers da Tesla têm divulgado frequentemente vídeos do FSD, alegando que a tecnologia está "à beira de se tornar verdadeiramente autónoma". No entanto, os dados disponíveis indicam que esta funcionalidade parece estar mais longe do que isso.

