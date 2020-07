Promoção de Verão aquece a PlayStation Store

O verão está aí, e o calor já começou a apertar. Mas parece que ainda vai apertar mais, pelo menos para os lados da Playstation Store.

Isto porque a Promoção de Verão está de volta.

A Promoção de Verão da Playstation Store está de regresso e com ela Jogadores poderão aproveitar até 60% de desconto em grandes jogos para a PlayStation 4 e PlayStation VR. Jogos do PlayStation Hits também foram incluídos nestas promoções e os subscritores do PlayStation Plus terão descontos adicionais.

Entre os descontos na Playstation Store, gostaria de destacar os fantásticos Red Dead Redemption 2, Days Gone, Death Stranding, FIFA 20 ou STAR WARS Jedi: Fallen Order. Tratam-se de jogos que o Pplware já teve oportunidade de experimentar quando foram lançados e que, regra geral, tiveram uma grande aceitação a nível global.

Lista de destaques na Promoção de Verão:

Mas,… fiquem com a lista de descontos mais sonantes desta campanha de Promoções de Verão da Playstation Store:

Days Gone: 20,29€ (Preço original: 69,99 €)

Red Dead Redemption 2: 29,39 € / Preço original: 69,99 €)

Need for Speed Heat: 30,09 € (Preço original: 69,99 €)

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 34,99 € (Preço original: 69,99 €)

Gran Turismo Sport Spec II: 14,99 € (Preço original: 29,99 €)

Gran Turismo Sport: 12,99 € (Preço original: 19,99 €)

Edição Digital Deluxe do Death Stranding: 39,99 € (Preço original: 79,99 €)

Death Stranding: 30,09 € (Preço original: 69,99 €)

Nioh 2: 39,89 € / Preço original: 69,99 €)

Predator: Hunting Grounds: 29,99 € (Preço original: 39,99 €)

Edição Completa de Horizon Zero Dawn: 12,99 € (Preço original: 19,99 €)

Edição Digital de UNCHARTED 4: O Fim de Um Ladrão: 9,99 € (Preço original: 19,99 €)

Edição Jogo do Ano de Marvel’s Spider-Man: 24,99 € (Preço original: 49,99 €)

The Last of Us Remastered: 9,99 € (Preço original: 19,99 €)

FIFA 20: 14,69 € (Preço original: 69,99 €)

Dreams: 29,99 € (Preço original: 39,99 €)

ASTRO BOT Rescue Mission: 14,79 € (Preço original: 39,99 €)

Blood & Truth: 14,79 € (Preço original: 39,99 €)

Bravo Team: 9,89 € (Preço original: 29,99 €)

Everybody’s Golf VR: 9,89 € (Preço original: 29,99 €)

Ao ver esta lista de destaque na Playstation Store, que acima indicámos, uma coisa salta de imediato à vista: estão presentes na lista grandes jogos… e muitos deles nem são tão antigos, como se poderia esperar.

Parece claramente que há bastantes e bons motivos para se dar um salto à Playstation Store e ir aos saldos de Verão.

E vocês? O que acharam? Vão às compras?

Poderão ver aqui todas as informações sobre a campanha de Promoções de Verão da Playstation Store, assim como todos os titulos da iniciativa.