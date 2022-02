Já foram reveladas as primeiras imagens do jogo oficial do Monster Energy Supercross desta época, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

Venham vê-las conosco e conhecer quando é que o jogo vai ser lançado.

O jogo oficial do Monster Energy Supercross está de regresso em 2022, com Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5. E já tem data de lançamento marcada, sendo o dia 17 de março de 2022, o dia em que o jogo será lançado para a PlayStation 5 e PlayStation 4.

The road to fame has never been more exciting! Get in the boots of the greatest SX legends with all the official tracks, all the riders and all the bikes of the Monster Energy Supercross 2021 Season, including the 450SX, 250 East and 250 West roster.

Foi recentemente revelado o primeiro vídeo de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 a mostrar uma pequena amostra da jogabilidade e do comportamento do jogo.

Pelas imagens agora reveladas, o jogo já aparenta estar bastante interessante e com muita emoção, com particular na câmara por cima da roda frontal.

Este ano, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 apresenta uma jogabilidade melhorada graças a algumas melhorias no controlo das motos, dando mais liberdade e precisão às manobras e controlo da motorizada.

A direção foi também revista e redesenhada para uma maior precisão em todas os tipos do terreno e zonas das pistas.

Entre as novidades, a equipa da Milestone revelou ainda que o sistema de suspensão foram refinados permitindo assim conduções mais agressivas e desafiantes.

O jogo também conta com muitas ajudas para os recém-chegados com a Future Academy, um tutorial amigável para te guiar através do domínio do básico do Supercross.

Quanto a modos de jogo, a Milestone indicou que vão haver bastantes surpresas e novidades, tendo este modo, sido remodelado e repensado. Convém ainda referir que o jogo vai ter um Editor de Pistas para que os jogadores possam construir os seus próprios percursos.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 será lançado a 17 de março de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC.