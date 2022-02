Apple lança o iOS 15.4 beta 4, assim como outros sistemas operativos para programadores

O caminho faz-se caminhando e a Apple está de novo a lançar aos programadores uma nova versão beta dos seus vários sistemas operativos. Assim, para quem quer testar esta nova versão, está disponível a beta 4 do iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 e watchOS 8.5

Estas versões estão carregadas de boas novidades que temos vindo a mostrar ao longo das versões beta.

O que traz de novo o iOS 15.4?

O iOS 15.4 inclui uma ampla gama de novos recursos para utilizadores do iPhone e iPad. Para utilizadores do iPhone, há suporte para Face ID ao usar máscaras pela primeira vez. O iPadOS 15.4 também inclui o tão esperado recurso Controlo Universal. Há também mais de 30 novos emojis para escolher, alterações no iCloud Keychain e muito mais.

O lançamento do iOS 15.4 beta 3 na semana passada incluiu alguns pequenos ajustes nestes novos recursos, bem como alterações no SOS de emergência, Apple Podcasts e Controlo Universal. Deixamos aqui tudo explicado:

Espera-se que o iOS 15.4 seja lançado em meados de março. A Bloomberg informou recentemente que a Apple está atualmente a preparar o lançamento do iOS 15.4 nalgum momento da primeira quinzena de março. Isso alinha-se com relatos de que a Apple planeia realizar um evento virtual em 8 de março.

Há novidades nos restantes sistemas operativos Apple

Juntamente com o iOS 15.4 a Apple está também a testar as versões beta 4 do watchOS 8.5, macOS 12.3, iPadOS 15.4, tvOS 15.4 e HomePod 15.4.

Iremos instalar e perceber as novidades que serão incluídas nestas versões. Estamos já próximos da versão RC.