Preparem-se pois em 2020 regressa a emoção de WRC

Esta é uma ótima notícia para todos os amantes dos desportos motorizados, em particular de Rally, pois a NACOM confirmou recentemente o lançamento de WRC 9.

E a acompanhar o anúncio chegou um trailer bem acelerado.

Em desenvolvimento pelos estúdios franceses já batidos nestas andanças da KT Racing, WRC 9 vai chegar a 3 de setembro deste ano para Xbox One, Playstation 4 e PC (via Epic Games). A versão da Nintendo Switch chegará um pouco mais tarde.

Segundo o que foi comunicado pela NACOM, WRC 9 está a ser desenvolvido já com vista para as futuras Playstation 5 e Xbox One X.

No entanto, foi ainda confirmado o desenvolvimento futuro de WRC 10 e WRC 11, deixando promessas que essas próximas gerações do jogo virão totalmente desenhadas e desenvolvidas para as novas consolas que chegam ainda este ano.

O Modo Carreira fará novamente a sua aparição seguindo as pisadas deixadas em WRC 8. O modo Carreira regressa, portanto, com novas mecânicas e dinâmicas de forma a torná-lo ainda mais exigente e realista possível.

Por outro lado, a NACOM revelou ainda que irão aparecer novas opções de melhoria à nossa equipa (mecânicos, agentes,…) com opções ainda mais variadas de forma a fortalecer a equipa e dessa forma permitir ao jogador atacar o WRC de forma mais robusta.

Mas não só no Campeonato Mundial… irão ser acrescentados novos eventos ao jogo assim como uma maior relação com o mundo real e eventos reais ao longo da época.

WRC 9, segundo os responsáveis, irá trazer muito mais conteúdo quer em quantidade, quer em qualidade. 3 novos eventos serão acrescentados ao calendário:

Safari Rally no Quénia

Rally do Japão

Rally da Nova Zelândia

Adicionalmente WRC 9 terá novos carros clássicos da história do WRC para os fãs mais acérrimos e mais nostálgicos. Estão prometidos mais de 15 carros clássicos.

Com mais de 50 equipas oficiais de entre as categorias WRC, WRC 2, WRC 3 e Junior WRC, o jogo atira-se para altos voos, com a promessa de um sistema de realismo melhorado. As melhorias, segundo os responsáveis focaram-se incisivamente na física dos carros (incluindo suspensão, travões e transferência de massa), tornando assim os comportamentos dos veículos mais realistas, em todas as condições e pisos.

WRC 9 chega a 3 de setembro para Xbox One, Playstation 4 e PC (via Epig Games), chegando mais tarde à Nintendo Switch.