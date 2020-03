Portugal: Politécnicos juntam-se para criar ventiladores para hospitais

Apesar de ainda só estamos no início do impacto da pandemia da COVID-19 em Portugal, alguns hospitais têm vindo a lançar alguns pedidos. Portugal tem apenas cerca de 1400 ventiladores e nesse sentido é preciso arranjar soluções urgentemente.

Uma rede de politécnicos juntou-se para criar protótipos de ventiladores.

De acordo com as informações, a ideia surgiu há uma semana e uma equipa de cerca de 15 a 20 pessoas dos Politécnicos de Viseu e Leiria começara a trabalhar no sentido de desenvolver dois protótipos de ventiladores de emergência.

Atualmente a rede de politécnicos que participa no projeto integra o Politécnico de Beja, Bragança, Cávado e Ave, Guarda, Lisboa, Tomar e Viana do Castelo que vão colaborar e disponibilizar nomeadamente com máquinas usadas em contexto de aulas ou de investigação para apoiar na produção dos ventiladores.

Com base num modelo de acesso livre disponibilizado pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), a equipa, que contou sempre com o acompanhamento de médicos, terminou neste sábado, por volta das 23:00, os primeiros dois protótipos, estando ainda a ser desenvolvido um terceiro sistema, referiu João Monney Paiva (Presidente do Politécnico de Viseu).

De acordo com as informações, um dos ventiladores será baseado na operação de um motor elétrico e outro funcionará com base em ar comprimido pneumático.

A expetativa é que empresas se mostrem interessadas em avançar com um processo de licenciamento junto do Infarmed e a disponibilidade de fabricar os ventiladores em série, referiu o Presidente do IPV.

Em medicina, um ventilador é um equipamento médico que realiza ventilação mecânica em pacientes com dificuldades respiratórias graves. Um ventilador pode empurrar ar para dentro dos pulmões mesmo que a pessoa não inspire. A expiração é realizada passivamente, devido ao caráter elástico dos pulmões. Podem ser utilizados vários tipos de ventiladores e procedimentos, conforme a doença subjacente. Dependendo da necessidade do indivíduo, o ventilador fornece oxigénio puro ou uma mistura de oxigénio e ar.