Quero Ajudar: Plataforma permite ajudar quem está de quarentena

Por estes dias multiplicam-se as plataformas que têm como objetivo ajudar a situação que vivemos. A COVID-19 é uma realidade dura e todos os dias os números mostram bem o que se passa no mundo.

Um grupo de profissionais portugueses e também brasileiros juntaram-se ao programa de aceleração E-commerce Experience e desenvolveram a plataforma “Quero Ajudar”.

A ideia é simples e pode ajudar milhares de portugueses. “Quero ajudar” assenta no conceito de entreajuda comunitária. Tem como objetivo superar as dificuldades causadas pelo #COVID19, através da união entre os grupos de risco e quem pode prestar a ajuda necessária.

Pode pedir ajuda para:

a compra de alimentos ou medicação

apoio psicológico

transporte para deslocações necessárias

alojamento para os que estão longe de casa

o auxílio a animais de estimação

…entre outros.

Acedendo à plataforma há duas opções: Preciso de ajuda e Quero ajudar.

A equipa do projeto é formada por voluntários com vontade de ajudar. Os pedidos são analisados e avaliados de acordo com as normas de funcionamento e capacidades. Após a análise do pedido, é estabelecida uma ligação entre quem solicitou e a rede de voluntários.

Este é um projeto sem fins lucrativos. É desenvolvido e mantido por profissionais do mercado digital e conta com o apoio essencial de diversos participantes do E-Commerce Experience.

Quero Ajudar