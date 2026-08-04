Montou um PC novo? O Windows 11 Pro custa 13,25€ na Keysfan

Quem investe num processador rápido e numa boa placa gráfica esquece muitas vezes a peça final: o sistema operativo. Sem ele, o hardware fica aquém do que pode dar. É precisamente aí que entra a Software Crazy Sale da Keysfan, onde uma Windows 11 CDKey custa apenas 13,25€ e a chave digital do Office 2024 Professional Plus fica por 19,99€.

A campanha abrange chaves digitais do Windows, do Office, bundles com os dois e ainda várias ferramentas utilitárias, com preços já reduzidos face aos valores habituais. Nos bundles, o desconto adicional é garantido pelo código SKF62, introduzido no momento do pagamento. Todas as ofertas podem ser consultadas na página da Software Crazy Sale e os preços indicados estavam válidos à data de publicação, embora possam mudar enquanto a campanha durar.

Hardware bom merece software à altura

Seja para montar um PC de raiz, substituir uma máquina cansada ou preparar um computador dedicado ao trabalho, a escolha do software faz diferença no resultado final. O Windows 11 Pro traz um conjunto de argumentos sólidos: um perfil de baixa latência que acelera a abertura de aplicações, os Snap Layouts para organizar janelas em vários monitores, segurança reforçada com isolamento por hardware e Smart App Control, além de ferramentas de inteligência artificial integradas no dia a dia do sistema.

Além disso, há o calendário a pesar na decisão. O suporte oficial ao Windows 10 terminou em outubro do ano passado e manter um computador sem atualizações de segurança é um risco desnecessário, sobretudo quando a mudança para o Windows 11 Pro custa menos do que uma refeição fora de casa. Por outro lado, quem procura estabilidade máxima em máquinas de trabalho encontra nesta campanha as edições LTSC, mais leves e com suporte prolongado.

Depois do sistema, falta a produtividade. O Office 2024 Professional Plus reúne as versões mais recentes do Word, do Excel, do PowerPoint e do Outlook, com novidades como 14 novas funções no Excel, a câmara Cameo nas apresentações do PowerPoint e um agendamento mais inteligente no Outlook. Trata-se de uma chave digital de pagamento único: compra-se uma vez e fica a funcionar, sem subscrições nem renovações.

Windows em promoção

Office com pagamento único

Bundles com o cupão SKF62

Para quem quer resolver tudo de uma vez, os bundles são a opção mais equilibrada. Neste caso, o preço final é obtido com o código SKF62 aplicado no carrinho.

Packs para equipar várias máquinas

Entretanto, quem tem mais do que um computador em casa, ou quer juntar-se a amigos e familiares para dividir custos, encontra nos packs o preço por chave mais baixo de toda a campanha.

Ferramentas úteis para completar o PC

Por fim, a campanha inclui também software utilitário para quem gosta de ter a máquina afinada, do tratamento de PDF às cópias de segurança.

A lista completa de utilitários pode ser vista na página de ferramentas da campanha.

Porquê comprar na Keysfan

Um preço baixo só interessa se a chave chegar depressa e funcionar à primeira. Nesse aspeto, a Keysfan tem provas dadas: a entrega é digital e imediata, com a chave a chegar ao email em poucos minutos, o suporte técnico é gratuito antes e depois da compra, e a loja mantém uma classificação excelente no Trustpilot, sustentada por milhares de clientes. Em caso de dúvida, a equipa responde através do endereço Support@Keysfan.com.

Como utilizar o cupão

Abrir a página do produto através do link correspondente. Adicionar o artigo ao carrinho de compras. Nos bundles, introduzir o código SKF62 no campo do cupão. Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor final. Concluir o pagamento e aguardar o email com a chave de ativação.

Depois da compra, basta introduzir a chave digital na área de ativação do Windows, nas Definições do sistema, ou seguir os passos guiados na instalação do Office. Assim, em poucos minutos, o computador fica pronto a trabalhar.

Quem quiser aproveitar antes de os preços voltarem ao normal pode consultar todas as ofertas da Software Crazy Sale.