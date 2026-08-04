Porque é que alguns países ainda carimbam o passaporte?

Quem viaja com frequência já reparou que a experiência na imigração varia bastante de país para país. Enquanto alguns controlos fronteiriços já são totalmente digitais, noutros continua a ouvir-se o característico som do carimbo a marcar uma nova entrada no passaporte.

Mas porque é que esta prática continua a existir numa era de passaportes eletrónicos, reconhecimento facial e bases de dados globais?

O carimbo continua a ter valor legal

Apesar da crescente digitalização, o carimbo continua a ser, em muitos países, uma prova física da data e do local de entrada ou saída do território.

Em diversos Estados, especialmente fora da Europa, este registo continua a ser utilizado para confirmar o cumprimento dos períodos máximos de permanência, verificar a validade de vistos ou servir como elemento de prova em processos administrativos.

Em alguns casos, o carimbo é também uma forma de redundância caso existam falhas nos sistemas eletrónicos de controlo fronteiriço.

Nem todos os países têm sistemas digitais avançados

Embora muitas nações disponham de sistemas modernos de gestão de fronteiras, nem todas possuem infraestruturas capazes de substituir totalmente os registos físicos.

Existem países onde os postos fronteiriços continuam a depender, em maior ou menor grau, dos tradicionais carimbos, quer por questões técnicas, quer por limitações de investimento.

Além disso, alguns governos preferem manter ambos os sistemas em funcionamento para aumentar a segurança e facilitar auditorias.

Questões de segurança e imigração

Os carimbos continuam também a desempenhar um papel importante no combate à imigração ilegal e na fiscalização do cumprimento das regras de permanência.

Mesmo quando existem bases de dados digitais, um registo físico pode facilitar verificações rápidas por parte de agentes fronteiriços de outros países ou autoridades locais.

Em algumas regiões do mundo, onde a partilha internacional de informação é limitada, o passaporte continua a ser a principal fonte de informação sobre o histórico de viagens do titular.

O Espaço Schengen já está a abandonar os carimbos

Na Europa, a tendência é precisamente a oposta. Desde a entrada em funcionamento do Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), os nacionais de países terceiros que entram no Espaço Schengen passam a ser registados digitalmente através dos dados do passaporte, fotografia facial e impressões digitais, eliminando a necessidade dos tradicionais carimbos.

Para cidadãos da União Europeia, incluindo portugueses, o passaporte nunca é carimbado nas deslocações dentro do Espaço Schengen, uma vez que não existem controlos fronteiriços internos.

Há quem colecione carimbos

Para muitos viajantes, o carimbo representa muito mais do que um procedimento administrativo.

Cada marca conta uma história, recorda uma viagem e transforma o passaporte numa espécie de diário das aventuras realizadas.

É por isso que alguns países continuam, inclusivamente, a aceitar pedidos dos turistas para carimbar o passaporte, mesmo quando já não é estritamente necessário.

No entanto, convém evitar carimbos "turísticos" ou decorativos colocados fora dos postos oficiais, já que podem levantar dúvidas junto das autoridades fronteiriças em viagens futuras.

O futuro será totalmente digital?

Tudo indica que sim. A adoção de sistemas biométricos, reconhecimento facial e bases de dados partilhadas está a reduzir rapidamente a necessidade dos carimbos físicos.

A União Europeia é um dos melhores exemplos desta transição, substituindo gradualmente os registos em papel por sistemas digitais mais rápidos e seguros.

Ainda assim, durante vários anos, os dois modelos deverão coexistir. Assim, mesmo num mundo cada vez mais digital, ainda haverá fronteiras onde o velho carimbo continuará a marcar o início de uma nova viagem.