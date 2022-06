Pokémon Company vendeu mais de 60 milhões de jogos no ano fiscal de 2021

Bem sabemos que o setor dos jogos é um dos mais rentáveis no segmento tecnológico. E são várias as notícias que comprovam isso mesmo, sobretudo aquelas onde sabemos a quantidade vendida de determinados jogos.

Nesse sentido, sabemos agora que a popular empresa The Pokémon Company vendeu mais de 60 milhões de jogos ao longo do ano fiscal de 2021.

Pokémon Company vendeu mais de 60 milhões de jogos em 2021

De acordo com as mais recentes informações, a empresa The Pokémon Company revelou novos dados que sugerem que vendeu cerca de 60 milhões de unidades de jogos no ano fiscal de 2021. Estes números albergam as vendas dos jogos em formato físico e também em formato digital, dos vários jogos da marca.

Na página oficial da The Pokémon Company podemos verificar que a mesma já comercializou 440 milhões de unidades de jogos Pokémon em todo o mundo. Antes desta nova atualização, essa quantidade era de 380 milhões de unidades. Ou seja, feitas as contas, no ano passado foram então vendidos 60 milhões de jogos da saga.

É, contudo, importante referir que o ano fiscal de 2021 da empresa respeita ao período entre os meses de abril de 2021 e março de 2022. Por esse motivo é que só agora estes valores foram revelados. E nesse mesmo período chegaram ao mercado novos jogos, tais como: Pokémon Snap, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl e Pokémon Legends: Arceus.

Se compararmos com o ano fiscal de 2020, que compreende o período entre abril de 2020 e março de 2021, nesse ano a Pokémon Company vendeu 12 milhões de unidades de jogos. Desta forma, no último ano fiscal, com os 60 milhões de vendas, a empresa conseguiu um crescimento a rondar os 500%.

Estes resultados mostram bem a popularidade desta saga de jogos, e expressam ainda melhor o facto de que o interesse dos jogadores ainda se mantém passados vários anos desde que o jogo surgiu.