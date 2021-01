Playstation Store recebe Campanha “Remasters & Retro”

Eis uma nova oportunidade para jogadores Playstation poderem adquirir alguns dos seus títulos preferidos, a preços mais convidativos, a campanha “Remasters & Retro”.

Venham ver até quando a campanha estará online na Playstation Store e quais os principais jogos em promoção.

Até ao próximo dia 10 de fevereiro, a Sony vai manter ativa a campanha “Remasters & Retro” na PlayStation Store, uma campanha promocional que, tal como o nome indica, vai permitir aos jogadores Playstation a aquisição de vários jogos mais antigos que fizeram história (ou as suas remasterizações) a preços mais convidativos.

Dessa forma, até 10 de fevereiro a PlayStation Store vai apresentar jogos como Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Crash Team Racing Nitro-Fueled, MediEvil ou Assassin’s Creed III Remastered em destaque.

Deixamos de seguida os principais jogos em destaque nesta campanha:

Assassin’s Creed III Remastered: 15,99€

Batman: Return to Arkham: 19,99€

Burnout Paradise Remastered: 7,99€

Crash Team Racing Nitro-Fueled: 15,99€

Devil May Cry HD Collection: 14,99€

Dragon’s Crown Pro: 8,99€

Far Cry 3 Classic Edition: 8,99€

Ghostbusters: The Video Game Remastered: 17,99€

God of War III Remasterizado: 9,99€

Grand Theft Auto: The Trilogy: 17,49€

MediEvil: 14,99€

Resident Evil: Raccoon City Edition: 31,99€

Ratchet & Clank: 9,99€

Shadow of the Colossus: 12,79€

Spyro Reignited Trilogy: 15,99€

Tomb Raider: Definitive Edition: 2,99€

Uncharted: The Nathan Drake Collection: 9,99€

Como podem ver pela lista acima indicada, e que podem confirmar aqui, qualidade comprovada não falta aos jogos em promoção.

São títulos que, de uma forma ou de outra, foram fortemente aclamados pelos jogadores e como tal, a sua qualidade é inegável.

Esta pode ser uma oportunidade para quem sempre teve curiosidade em jogar algum destes jogos e nunca chegou a ter oportunidade de o fazer.

A campanha “Remasters & Retro” está ativa até ao próximo dia 10 de fevereiro.