Pioner, sobreviver numa ilha soviética isolada

Encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios GFA Games, o jogo Pioner. Trata-se de um MMORPG de ação que adiciona umas pitadas de survival num ambiente denso, negro e claustrofóbico.

Tal como conseguem ver de seguida, Pioner apresenta potencial para vir a ser uma surpresa agradável mais para diante neste ano.

Pioner, encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios russos GFA Games e, talvez por isso, apresenta na sua história (e ambiente), algumas influências de outros jogos, como, por exemplo, STALKER ou Escape from Tarkov.

Trata-se de um MMORPG de ação a ser desenvolvido para PC, onde o principal objetivo do jogador é a sobrevivência, num ambiente desolado e repleto de perigos inesperados.

Com uma forte incidência na exploração, Pioner decorre após um desastre tecnológico que coloca uma ilha soviética isolada do resto do mundo, onde a estação cientifica MOGILINK se encontra rodeada por uma estranha anomalia.

O jogador veste a pele de um operacional das forças armadas russas que, tal como muitos outros, se dirige à ilha na procura de loot e saque. No entanto, cedo descobrirá que algo muito estranho se passou na ilha e que o perigo se encontra por todo o lado.

A ilha, que terá dimensões bastante generosas, apresentará ao jogador um vasto leque de localizações diferentes onde a ação decorrerá. Instalações militares, fábricas subterrâneas, aldeamentos abandonados… pontilham na paisagem e são habitados por seres mutantes e muitos outros perigos.

Algumas características de Pioner

Uma das principais características de Pioner passa por um sistema de personalização do armamento bastante variado. O jogador terá um sistema de bancadas onde poderá criar alterações às suas armas que envolvem pedaços de energia da anomalia gerada em redor da ilha.

Por outro lado, a Progressão do Personagem apresenta uma feature diferente: o Influence Level (IL ou Nível de Influência) que não afeta stats do nosso personagem, mas sim, influencia a forma como interagimos com os NPCs do mundo de Pioner. Por exemplo, um IL alto deverá dar-nos acesso a mais e melhores armas junto dos vendedores de armamento, ou dar-nos acesso às melhores quests que alguns NPCs nos disponibilizam.

Surgem também insinuações de que o próprio corpo do nosso personagem pode ser melhorado. Talvez a referida energia que provocou a anomalia possa ser incorporada…

Apesar de se tratar de um MMORPG, o jogo apresentará grande parte do seu foco na exploração e no PvE, com um sistema de Raids. No entanto, existe uma zona do mapa, as Empty Lands, que serão uma espécie de zona de ninguém e onde o PvP será o prato forte, na luta pelos melhores saques e recompensas.

A GFA Games também já revelou que o ciclo dia-noite afeta também a vida na ilha e os comportamentos dos personagens não jogáveis (e da fauna local também). Apesar dos mutantes, que serão uma da principal fonte de preocupação dos jogadores, serem ativos de dia os mais perigosos surgem pela calada da noite e dessa forma, os jogadores terão de estudar bem todo este ecossistema, se quiserem sair de lá com vida e com saques.

Pioner será lançado entre o final deste ano e o início de 2021, ainda sem data concreta de lançamento. O jogo encontra-se em desenvolvimento para PC.