Dia do Pai? Está de volta com o Windows 10 Pro a 8 euros e nem vamos falar do Office 365…

O Dia do Pai tem datas diferentes em vários países. Apesar de já ter acontecido em Portugal, no dia 19 de março, a GoDeal24 trouxe a comemoração americana que acontece ao terceiro domingo do mês de junho.

Assim, em plena festa apoteótica ao pai, vamos encontrar chaves digitais do Windows a partir de 8 euros, Office a partir de 15 euros e muitos, mas muitos jogos para plataformas como a Steam, UPlay Games, Origin Games ou mesmo a Epic Games a preços muito interessantes.

PUB

Dia do Pai? É dia de das melhores promos

Primeiramente, vamos poder conhecer a GoDeal24 enquanto plataforma de chaves digitais para o melhor software ao mais barato preço.

Então, os descontos são sempre em grande e, por isso, independentemente do software que queira comprar, ira ter poupança.

Logo, se decidir adquirir uma chave Dia do Pai para o Windows 10 na GoDeal24.com basta usar o cupão SGO45

Office 2016 ou Office 2019? A escolha fica por sua conta!

Certamente deseja atualizar para uma experiência sem confusões na gestão dos seus dados? O Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar bastante com as chaves digitais.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO60 durante o checkout e obter o desconto:

A GoDeal24 oferece mais: procure

Precisa de mais algum software ou jogo? Não precisa de se preocupar com a melhor flash sale Godeal24.com, pois além de poupar o catálogo é bastante vasto.

Se desejar comprar qualquer outro software Microsoft listado para venda no website, é possível usufruir de um desconto de 55% com o código de cupão SGO55

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.