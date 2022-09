Pentiment, uma aventura na Baviera do Séc. XVI

A Obsidian Entertainment anunciou recentemente a data de lançamento para o seu próximo jogo Pentiment.

Uma aventura medieval, na Baviera do Século XVI e que envolve crimes e muito mistério.

Trata-se de um jogo de aventura com forte ênfase na narrativa, que decorre na Baviera do Século XVI, nos tempos do Holy Roman Empire (Sagrado Império Romano).

O jogador encarna o papel de Andreas Maler, um jovem aventureiro e artista que inesperadamente se vê envolvido numa sucessão de assassinatos e escândalos, que se estendem ao longo de 25 anos, numa cidade fictícia de nome, Tassing.

Cabe ao jogador decidir todas as escolhas de Andreas, desde sua formação educacional, ao estilo de vida e até a forma como ele investiga os assassinatos que acontecem em seu redor. Entrar furtivamente na biblioteca da abadia á noite para investigar documentos secretos, jogar às cartas numa taverna para obter informações sobre os restantes jogadores ... o jogador decide as melhores formas de usar o precioso tempo que lhe é dado para investigar os crimes e suspeitos.

Mas atenção. Cada acusação que Andreas venha a fazer, irá trazer consequências que terão impacto na comunidade alpina por gerações vindouras.

Uma curiosidade ainda, para o facto de Pentinent, tal como pode ser visto pelas imagens já reveladas, apresentar um grafismo muito peculiar e distinto, dando a sensação de se passar sob a forma de manuscritos ou de antigas tábuas inscritas.

Pré-encomenda e pré-instalação

Foi ainda revelado que as pré-encomendas de Pentinent já estão disponíveis, assim como a pré-instalação, que também está disponível no Game Pass.

Os planos da Obsidian Entertainment passaram também por apresentar o jogo na Gamescom, mostrando aos jogadores e curiosos, um first look de Pentiment.

Pentiment será lançado a 15 de novembro na Xbox Series X, Xbox One, Windows 10/11, Steam, Xbox Game Pass e PC Game Pass