Facebook: É o fim das vendas em direto de roupa e outros artigos?

Com a pandemia por COVID-19 surgiu uma nova tendência... as vendas de roupa e outros artigos em direto no Facebook.

A rede social Facebook anunciou esta semana que, a partir de 1 de outubro de 2022, vai deixar de ser possível organizar "qualquer evento novo ou agendado de compras em direto no Facebook".

Quem tem perfil na rede social Facebook facilmente se apercebe que são vários os diretos onde se vende especialmente roupa.

Através de um comunicado, o Facebook revelou que vai haver mudanças drásticas na rede. De acordo com a informação, a partir de 1 de outubro de 2022, vai deixar de ser possível organizar qualquer evento novo ou agendado de compras em direto. Os utilizadores vão poder continuar a utilizar o Facebook Live para transmitir eventos em direto, mas não vão poder criar listas de reprodução de produtos nem identificar produtos nos vídeos.

O Facebook refere ainda que...

À medida que os comportamentos de visualização dos consumidores estão a mudar para vídeos de curta duração, também estamos a alterar o nosso foco para o Reels no Facebook e no Instagram, o produto de vídeo de curta duração da Meta.

Se quiseres alcançar e interagir com as pessoas através de vídeos, experimenta o Reels e os anúncios do Reels no Facebook e no Instagram. Também podes identificar produtos no Reels no Instagram para permitir uma consideração e descoberta mais profundas.

Se tiveres uma loja com finalização do pagamento e quiseres organizar eventos de compras em direto no Instagram, podes configurar as compras em direto no Instagram.

Se quiseres guardar um vídeo que foi transmitido em direto, podes descarregar o teu vídeo na tua Página ou no Estúdio de Criação.