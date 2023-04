Inspirado em jogos de plataformas 3D clássicos, Paperman: Adventure Delivered é o próximo projeto dos estúdios indie alemães Secret Item Games. O jogo já tem data de lançamento para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Os estúdios indie alemães Secret Item Games, anunciaram recentemente que o seu projeto Paperman: Adventure Delivered será lançado em Setembro deste ano para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

No entanto, será apenas em versão digital, uma vez que no dia de lançamento, apenas haverá versão física para Playstation 5 e Nintendo Switch.

Paperman: Adventure Delivered é um jogo baseado e inspirado em títulos de plataformas 3D clássicos, no qual os jogadores terão de defrontar um terrível dragão e encontrar toda a correspondência perdida.

Existem 4 carteiros distintos, cada qual com as suas habilidades únicas e que o jogador terá de saber usar com mestria para avançar na história. À medida que vai evoluindo na aventura, o jogador vai desbloqueando habilidades novas para cada um.

O Paperman, por exemplo, pode lançar cartas e envelopes como se de projeteis se tratassem e consegue teletransportar-se em curtas distâncias. Por outro lado, existe outro personagem de nome Express que será o elemento mais rápido dos 4 e é responsável pela correspondência mais urgente.

O Scrolly paira suavemente pelo ar e consegue atingir plataformas mais elevadas. Por fim, Carl será o membro mais forte e mais físico da equipa. Os jogadores podem mudar de personagem a qualquer momento, para completar os desafios que lhe serão apresentados e o uso inteligente de cada um, será a chave para o sucesso.

No entanto, existe a possibilidade de se jogar Paperman: Adventure Delivered cooperativamente com até 4 jogadores a entreajudar-se para ultrapassar os obstáculos do jogo.

Pela aventura, os jogadores irão descobrir e explorar 3 mundos abertos à exploração onde poderão encontrar ruinas de templos antigos, desertos e montanhas inacessíveis.

Segundo os responsáveis pelo jogo, Paperman: Adventure Delivered apresentará centenas de colecionáveis escondidos pelos mapas, assim como também terá vários níveis e motivos de interesse escondidos em locais mais inacessíveis.

