Pacote Fortnite Crew de julho já chegou

Quando foi lançado, poucos acreditariam na longevidade e na força que Fortnite viria a ter e agora, passados quase 5 anos, o jogo continua a dar cartas e em plena força.

De forma a não deixar arrefecer o entusiasmo pelo jogo, a Epic Games vai disponibilizando regularmente, algumas novidades. Desta feita é o Pacote Fortnite Crew de julho que… já chegou.

Trata-se de um verdadeiro fenómeno e caso alguém duvide, basta instalar o jogo e ver a quantidade de jogadores online que saltitam entre os servidores de Fortnite.

O jogo que a Epic Games lançou em 2017 e que já se encontra presente em todas as plataformas de jogo, continua a ser um sucesso tremendo e a tendência é para aumentar.

Recentemente, foi revelado que o Pacote Fortnite Crew de julho, chamado Pacote Loki Laufeyson, já chegou e que, entre as novidades em destaque encontramos, o Deus da Mentira, Loki Laufeyson, inspirado nos Vingadores da Marvel Studios.

O que vem no Pacote

O Pacote Loki Laufeyson inclui:

o traje de Loki

a capa do Loki

picareta Cetro do Loki

asa-Delta Carruagem Chitauri

ecrã de Carregamento Boas-Vindas do Loki.

Adicionalmente, neste mês de julho, os subscritores do Fortnite Crew terão ainda acesso ao Passe de Batalha da temporada atual. Também poderão desfrutar de 1000 V-Bucks extra por mês, que poderão gastar no seu conteúdo favorito da Loja de Itens. Para aderirem ao Fortnite Crew os jogadores terão apenas que aceder ao jogo, ir à Loja de Itens e, a partir do separador Passe de Batalha, fazer a sua subscrição.

Compras na Playstation

Para além disto, os jogadores de Fornite na PlayStation poderão ainda desfrutar das diversas opções de compra disponíveis na PlayStation Store, entre as quais se destaca a possibilidade de adicionar fundos à carteira que podem depois ser utilizados para efetuar compras de forma segura. Esta funcionalidade está disponível para contas de adultos.

As contas de criança não têm uma carteira, pelo que as crianças só poderão comprar conteúdos e serviços (dentro do limite de gastos) ao utilizar a carteira do gestor da família.