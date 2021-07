Mesmo tendo já perdido o suporte da Microsoft, o Windows 7 insiste em manter-se ativo e com uma base alargada de utilizadores. Este sistema parece ter sobrevivido ao Windows 10 e poderá resistir também ao Windows 11.

Tal como aconteceu na versão anterior, a Microsoft resolveu dar aos utilizadores a possibilidade de atualizarem gratuitamente para o Windows 11. A questão agora é que as regras mudaram e não vai permitir a atualização de forma direta para o Windows 11.

A decisão de manter a atualização para o Windows 11 gratuita agradou aos muitos utilizadores que usam as versões anteriores. Este contentamento é ainda maior quando se focam nos utilizadores que ainda usam as versões anteriores ao Windows 10.

Com o fim do Windows 7, muitos utilizadores estão agora confrontados com a possibilidade de saltar diretamente para o Windows 11, saltando assim as versões anteriores. Estas continuam acessíveis, como é o caso do Windows 10, mesmo que não de forma oficial e direta.

A maioria dos dispositivos disponíveis para compra agora podem ser atualizados para o Windows 11. Terá a opção de atualizar, limpar a instalação ou recriar a imagem Windows 10 para migrar para o Windows 11. Para dispositivos com o Windows 7 que cumprem os requisitos de hardware, precisará fazer uma instalação limpa ou refazer a imagem para ir diretamente para o Windows 11.

O que a Microsoft revelou, entretanto, pode deixar muitos utilizadores do Windows 7 com problemas e com pouca vontade de atualizar. Se no caso do Windows 10 era possível fazer a atualização direta, isso deixou de ser possível com o Windows 11.

O que a gigante do software definiu é que agora a passagem do Windows 7 para o Windows 11 terá de ser feita com recurso a uma instalação fresca e com a remoção completa da versão anterior. Este é um processo mais complicado e também com outros problemas associados.

O problema maior será mesmo a perda dos dados e a necessidade de repor as apps e todas as configurações já realizadas. Para muitos isso poderá ser um problema e um fator que inibirá a atualização do Windows 7 para o Windows 11.

Não há uma razão para que a Microsoft esteja a impor esta regra aos utilizadores do Windows 7. A passagem para o Windows 11 seria a possibilidade de muitos fazerem uma atualização que há muito era desejada.