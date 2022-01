Pabllo Vittar junta-se a The Sims 4

Ao longo dos anos, temos vindo a assistir a um crescimento e evolução de The Sims 4 numa direção que o torna de forma crescente, numa experiência extremamente multifacetada.

E isso vê-se também pelas parcerias que tem vindo a conceber, como por exemplo, a que vos trazer agora, com o cantor e drag queen brasileiro, Pabllo Vittar.

A Electronic Arts e a Maxis revelaram recentemente o pack The Sims 4 Carnaval Streetwear Kit, uma coleção de conteúdos novos para The Sims 4 e que apresenta a marca pessoal do cantor e drag queen brasileiro, Pabllo Vittar.

O Sims associou-se ao icónico drag queen brasileiro, ao cantor e compositor e modelo Pabllo Vittar para a curadoria de looks que capacitam os jogadores a expandir o estilo dos seus Sims e a flexibilizar a sua criatividade.

A ideia é a de proporcionar aos jogadores de The Sims 4, novas possibilidades para personalizar as suas experiências e do seu Sim, diversificando o seu guarda-roupa com novos looks novos Create-A-Sims.

Exuberante, feroz e luminescente, os looks, estilos e cores do Carnaval Streetwear Kit personificam o sentido de liberdade e diversão de Pabllo. Este novo conteúdo incentiva os Simmers a encarnar a confiança e a criatividade de uma das maiores celebrações culturais do mundo através de roupas dinâmicas, maquilhagem e acessórios para todos os Sims. A fluidez dos desenhos encoraja Sims a misturar as peças de Pabllo em qualquer olhar para uma abundância de alegria. Quer os jogadores optem por vestir os seus Sims com recortes, padrões de fruta multicoloridos com contratos gráficos ou tops de lantejoulas, as oportunidades para diversificar os seus looks são infinitas, e são completadas com maquilhagem ousada e acessórios coloridos.

O Sims tem uma longa história de oferecer aos jogadores um espírito global, um destino criativo para se expressarem através da moda, mais recentemente com o Modern Menswear Kit em colaboração com o designer sediado em Londres Stefan Cooke, bem com Fashion Street Kit e o Incheon Arrivals Kit, inspirados nas tendências da icónica Fashion Street de Mumbai e nas pistas de corredor no Aeroporto de Incheon.

Como parte da colaboração para o Carnaval Streetwear Kit, Pabllo Vittar gravou o seu single de sucesso de dança "Buzina" do seu segundo álbum de estúdio, Não Para Não, em Simlish.

Já disponível como uma atualização gratuita para o Jogo Base, simmers pode bloquear as melodias divertidas através das estações de rádio Sims 4 no jogo. Para continuar a celebração, os jogadores podem esperar uma atualização do Sims Delivery Express Base Game com receitas de comida brasileira e uma máscara no início de fevereiro, e em março, decorar a sua casa com uma nova peça de arte do famoso artista contemporâneo Lano.

O Kit de Streetwear Sims 4 Carnaval estará disponível a 3 de fevereiro para PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X e Xbox One.