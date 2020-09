Creio que esta pode ser considerada uma excelente notícia para todos os possuidores de uma Nintendo Switch e que gostem da saga Parque Jurássico e afins.

O jogo Jurassic World Evolution, que o Pplware aqui experimentou, vai chegar em breve à consola da Nintendo.

Tal como podem ver aqui, Jurassic World Evolution é um jogo que aborda de uma forma muito satisfatória a temática e envolvência dos filmes Parque Jurássico e Mundo Jurássico.

Trata-se de um título de gestão e estratégia no qual o jogador é desafiado a criar o melhor Parque Jurássico possível e gerir, tanto as instalações, como os animais a apresentar ao público.

As responsabilidades do jogador passam por criação e manutenção de infraestruturas, recolha de fosseis com novos fornecimentos de ADN, research de melhorias, combinação de ADN e criação de novas espécies,… o jogo tem muito para oferecer para quem procurar uma simulação daquilo que se vê nos filmes.

Até agora, Jurassic World Evolution estava restringido a PC, Xbox One e Playstation 4, mas eis que chegou uma boa novidade: Jurassic World Evolution vai chegar em breve à Nintendo Switch.

Os fãs deste rico e fantástico universo estão, portanto, de parabéns, mas ficarão ainda mais satisfeitos ao saberem que a edição da Switch, designada de Complete Edition, vai trazer DLCs e Packs de Dinossauros revelados até à data.

Podem confirmar de seguida os DLCs e Packs de Dinos incluídos na Complete Edition:

DLCs incluídos:

Return to Jurassic Park

Claire’s Sanctuary

Secretes of Dr. Wu

Packs de Dinossauros:

Herbivore Dinosaur Pack

Carnivore Dinosaur Pack

Cretaceous Dinosaur Pack

Deluxe Dinossaur Pack

Estas são boas notícias para os possuidores de Nintendo Switch. Faz todo sentido que um jogo de uma das séries mais importantes e emblemáticas de filmes como é a de Parque Jurássico esteja também presente na consola da Nintendo.