Battlefield REDSEC apresenta Rapid Royale e Chat de Proximidade

O Battlefield REDSEC prepara-se para entrar numa nova fase. A Electronic Arts e os Battlefield Studios anunciaram um conjunto de novidades que vão chegar ao jogo ao longo das próximas semanas, trazendo novas formas de jogar, novas ferramentas de interação entre jogadores e um regresso em força da vertente competitiva.

Entre as principais novidades encontram-se o Rapid Royale, uma nova variante do Battle Royale pensada para partidas mais rápidas, o Chat de Proximidade, que chega já a 15 de setembro, e o regresso das competições organizadas através das Cash Cups, Open Series e Elite Series.

A aposta competitiva ganha particular importância nesta nova fase de Battlefield REDSEC, com mais de 1,3 milhões de dólares em prémios previstos para a próxima temporada da Elite Series.

Rapid Royale quer levar os jogadores diretamente para a ação

Uma das principais novidades anunciadas é o Rapid Royale, um novo formato de Battle Royale que será introduzido com a Temporada 5.

A ideia passa por pegar nos fundamentos do Battle Royale de REDSEC e acelerar praticamente todos os seus elementos. O novo modo contará com menos jogadores, áreas de jogo mais pequenas, círculos que avançam mais rapidamente e partidas com uma duração mais curta.

O objetivo é simples: reduzir o tempo passado a procurar adversários e aumentar a frequência dos confrontos.

Para quem gosta da intensidade característica de um Battle Royale, mas prefere uma experiência mais direta, o Rapid Royale poderá representar uma alternativa interessante ao formato tradicional. Em vez de longos períodos de exploração e preparação, os jogadores serão colocados perante uma experiência mais compacta, onde cada decisão poderá ter consequências mais rápidas.

A EA promete revelar mais informações sobre o modo à medida que a chegada da Temporada 5 se aproxima.

Chat de Proximidade chega já a 15 de setembro

Outra das novidades que promete alterar a dinâmica das partidas é o Chat de Proximidade.

A primeira versão desta funcionalidade será disponibilizada a partir de 15 de setembro, inicialmente apenas no modo Battle Royale. Através dela, os jogadores poderão ouvir outros esquadrões que se encontrem nas proximidades, criando uma nova dimensão de interação durante as partidas.

A introdução deste sistema poderá dar origem a situações pouco comuns num Battle Royale tradicional. Um encontro entre dois esquadrões poderá começar com uma troca de palavras antes de terminar num confronto, enquanto situações particularmente tensas nos momentos finais de uma partida poderão ganhar uma componente adicional de estratégia e imprevisibilidade.

A própria EA admite que o lançamento será uma primeira iteração da funcionalidade. Os Battlefield Studios pretendem recolher feedback da comunidade para avaliar aspetos como o alcance do áudio, a clareza das comunicações, as ferramentas de moderação e o impacto do sistema na jogabilidade.

Isto significa que o Chat de Proximidade poderá evoluir significativamente depois do seu lançamento, à medida que a equipa perceber como os jogadores utilizam a funcionalidade na prática.

Cash Cups dão início ao regresso da competição

Mas não são apenas as novidades de jogabilidade que marcam o anúncio. Battlefield REDSEC vai também reforçar significativamente a sua componente competitiva.

As Cash Cups da Temporada 4 arrancam a 19 de setembro e prolongam-se até 10 de outubro, com quatro torneios independentes realizados ao longo de quatro fins de semana.

As competições estarão abertas às regiões APAC, EMEA e Américas, com um total de 150 mil dólares em prémios, distribuídos de forma igual pelas três regiões.

O primeiro torneio terá um prémio de 5 mil dólares, enquanto os seguintes terão bolsas de 10 mil, 10 mil e 25 mil dólares, respetivamente. A progressão dos prémios pretende acompanhar o aumento da importância competitiva dos eventos à medida que a temporada avança.

Mais do que simples torneios com prémios monetários, as Cash Cups pretendem funcionar como uma porta de entrada para os jogadores e esquadrões que querem experimentar a competição organizada.

Open Series será o caminho para chegar à Elite

Depois das Cash Cups, a competição sobe de nível com o regresso da Open Series, que decorrerá entre 24 de outubro e 21 de novembro.

A competição foi desenhada precisamente para permitir que equipas fora do circuito de topo possam tentar conquistar um lugar entre os melhores. Será, na prática, o caminho de acesso à Elite Series.

Cada região poderá receber até 384 equipas por evento, que irão disputar várias rondas de Battle Royale em lobbies compostos por 24 equipas. Em cada ronda, apenas as 12 melhores avançam, reduzindo progressivamente o número de candidatos.

A Open Series terá três eventos principais, realizados entre 24 de outubro e 8 de novembro, antes da realização da grande final, marcada para 21 de novembro.

Os quatro melhores esquadrões de cada evento garantem automaticamente um lugar na final, juntando-se às equipas que obtiverem a melhor classificação no ranking geral da Open Series. No total, a final contará com 24 equipas por região.

É nessa fase que estarão em jogo os lugares para a próxima Elite Series, com 15 vagas para as Américas, 15 para a EMEA e 24 para a APAC.

Elite Series regressa com mais de 1,3 milhões de dólares

O ponto alto da competição será, naturalmente, o regresso da Elite Series, previsto para a Temporada 5, entre 4 de dezembro de 2026 e 16 de janeiro de 2027.

A competição reunirá 48 equipas por região, juntando alguns dos melhores esquadrões de REDSEC a novas equipas que conseguiram conquistar o seu lugar através da Open Series.

O prémio total será particularmente significativo: 1.338.000 dólares, correspondendo a 446.000 dólares por região entre APAC, EMEA e Américas.

A próxima temporada competitiva contará com seis dias de competição na fase regular, seguindo-se uma final de temporada em formato Match Point, onde os melhores esquadrões irão disputar o título.

A aposta representa uma evolução da estrutura competitiva que a EA já tinha apresentado para REDSEC. Na primeira edição da Elite Series, o jogo procurou aproximar a experiência competitiva do universo Battlefield através de uma combinação de Battle Royale e confrontos finais no modo Gauntlet.

Agora, com a Open Series a funcionar como porta de entrada e as Cash Cups como primeiro passo, a estrutura competitiva pretende criar um percurso mais claro para quem quiser passar de jogador casual a candidato ao topo.

Um novo momento para Battlefield REDSEC

Com estas novidades, Battlefield REDSEC parece preparar-se para uma fase particularmente movimentada.

Por um lado, a chegada do Rapid Royale procura responder aos jogadores que querem uma experiência Battle Royale mais rápida e intensa. Por outro, o Chat de Proximidade poderá introduzir uma nova camada de interação e imprevisibilidade nas partidas.

A componente competitiva assume, contudo, uma dimensão ainda maior. As Cash Cups criam oportunidades para começar a competir, a Open Series estabelece um caminho para chegar ao topo e a Elite Series concentra os melhores esquadrões e os maiores prémios.

A combinação destas novidades poderá ajudar a definir a próxima fase de Battlefield REDSEC, criando simultaneamente novas formas de jogar e uma estrutura competitiva capaz de envolver jogadores de diferentes níveis.

Com o Chat de Proximidade a chegar já a 15 de setembro, as Cash Cups a arrancarem quatro dias depois e a Temporada 5 a preparar-se para introduzir o Rapid Royale e o regresso da Elite Series, os próximos meses prometem ser particularmente importantes para o futuro de Battlefield REDSEC.