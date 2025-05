O erguer de um império com Rise of Industry 2

Rise of Industry 2, é a sequela de um jogo de estratégia que convida os jogadores a criarem os seus impérios industriais em pleno século XX. Agora, passados mais de 6 anos, a ambição regressa!

Em desenvolvimento pelos estúdios SomaSim, Rise of Industry 2 é um tycoon "à antiga" e que incentiva os jogadores a crescerem nos meandros da indústria, em pleno século XX.

Gostaria de recordar alguns outros tycoons do passado que, com maior ou menor sucesso, marcaram este tipo de jogos ao longo dos anos. Refiro-me a jogos como Transport Tycoon ou Railroad Tycoon, entre muitos outros.

Com o objetivo de criar um negócio, e o expandir e de enriquecer à conta dele, o jogo é um titulo de estratégia e gestão que apresenta todas as facetas do ramo industrial nos tempos modernos.

A ação decorre na década de 1980, em plenos Estados Unidos que se encontram numa época de rápida transformação. Trata-se de uma era de inovação, globalização e que gera lucros sem precedentes. Uma boa altura para se enriquecer.

Rise of Industry 2 tentará disponibilizar aos jogadores uma experiência rica e envolvente dum magnata da época, desafiando todos os jogadores com mente empreendedora a criar cadeias de produção prósperas e complexas para as suas indústrias.

Pelo caminho, existem negociações a serem levadas a cabo, prazos a serem cumpridos, orçamentos a serem respeitados e relacionamentos com poderosos CEOs a serem fortalecidos. Isto tudo, claro, com o objetivo de criar um império robusto, fiável e duradouro.

Rise of Industry 2 apresenta novas ideias. Uma nova direção de arte traz uma beleza e realismo impressionantes (estilos e arquitetura inspiradas na éppca), ao mesmo tempo que apresenta melhorias nas mecânica de jogo e novos recursos projetados tanto tanto para futuros magnatas casuais como para CEOs veteranos.

O jogo vai apresentar um modo Campanha com 15 cenários diferentes e únicos, cada qual com as suas particularidades e níveis de desafio. Adicionalmente, terá ainda um Modo Sandbox Expandido, no qual os jogadores poderão construir o seu império industrial de forma completamente livre.

Rise of Industry 2 será lançado a 3 de junho, para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.