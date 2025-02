Aprender a ser um magnata com Rise of Industry 2

Rise of Industry 2 é um tycoon "à antiga" permitindo aos jogadores a criação de um Império no mundo dos negócios. Vai ser lançado este ano e recebeu recentemente um trailer que mostra um pouco da sua jogabilidade.

A cargo dos estúdios indie SomaSim, Rise of Industry 2 é um tycoon que segue as pisadas do seu antecessor e de muitos outros tycoons anteriores. É um tycoon "à antiga" e que deverá satisfazer todos os amantes deste tipo de estratégia, mais virada para a área empresarial.

A ação de Rise of Industry 2, decorre na década de 1980. Uma época em que os EUA são um lugar de rápida inovação, globalização e lucros sem precedentes.

Desde o estabelecimento de cadeias de produção lucrativas até ao fortalecimento da sua posição junto das elites corporativas, o jogo oferece uma experiência imersiva ao jogador de como poderia vir a ser um magnata dos negócios.

Pela primeira vez, os jogadores podem "escalar" a escada sucesso nos negócios através de 15 cenários únicos e emocionantes no modo campanha que o jogo apresenta. Por sua vez, Rise of Industry 2 apresenta ainda um modo Sandbox que permite aos jogadores definirem os seus próprios critérios de sucesso e experimentar o jogo sob as suas próprias condições.

Por outro lado, as conexões sociais também fazem parte da série, através das quais os jogadores irão interagir com CEOs de outras empresas para negociar materiais e produtos acabados e ser apresentados a outros intérpretes poderosos do seu setor de atividade.

Grande parte do sucesso no mundo dos negócios passa por ter os conhecimentos certos, nos setores mais adequados e o jogo tenta representar isso mesmo. De acordo com as necessidades do jogador, convém tentar encontrar os "aliados" mais adequados para dessa forma garantir um maior apoio e segurança para o seu negócio.

Com este novo vídeo, a equipa de desenvolvimento apresenta uma série de novos recursos que os aspirantes a magnatas irão conhecer ao longo da sua ascensão em Rise of Industry 2. O vídeo aborda assuntos importantes como, as duras negociações com investidores, contratação de funcionários, aquisição de terrenos ou mesmo a pesquisa de tecnologias mais recentes que as empresas precisam para impulsionar os seus resultados.

Rise of Industry 2 será lançado para PC, Xbox Series X e PlayStation 5 no próximo Verão.