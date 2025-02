Apple está a fazer uma limpeza profunda na App Store na Europa. 135 mil apps foram removidas!

Quando teve de abrir o iPhone a novas lojas de apps na Europa, a Apple não ficou satisfeita e sempre alertou para potenciais problemas de segurança. Até agora ainda não existem muitas alternativas, mas estas já estão a ser usadas. A mais recente ação da Apple faz uma limpeza na App Store na Europa, onde muitas apps são simplesmente removidas. A culpa, dizem, é da DSA.

Apple limpa a App Store na Europa

Os utilizadores do iPhone na Europa estão agora a perceber que muitas das suas apps favoritas desapareceram. Este cenário é resultado de a Apple ter iniciado uma limpeza massiva na App Store europeia. Está a remover todas as apps cujos programadores não forneceram as suas informações de contacto. Este é um requisito obrigatório ao abrigo da nova Lei dos Serviços Digitais (DSA), em vigor desde agosto de 2023.

Segundo o revelado, a empresa de Cupertino removeu aproximadamente 135.000 pedidos nas últimas 30 horas. Esta medida afeta principalmente os programadores que ganham receitas com as suas aplicações, seja por via de compras na aplicação, taxa de download ou publicidade.

A DSA, que causa dores de cabeça a outras plataformas como o TikTok, exige que as principais plataformas digitais sejam mais transparentes. A Apple começou a solicitar esta informação em outubro de 2023, dando aos programadores até 17 de fevereiro para atualizar os seus dados na App Store Connect.

135 mil apps já foram removidas!

Aqueles que perderam o prazo encontraram as suas aplicações fora da loja, mas a situação pode ser resolvida: assim que fornecerem e verificarem os seus dados através da App Store Connect, as suas aplicações estarão novamente disponíveis.

A DSA não afeta somente as lojas de aplicações, mas também define novas regras para outros setores digitais, como os sites para adultos. Faz parte de um esforço mais vasto da UE para tornar a Internet mais segura e transparente. A boa notícia é que nem todos os programadores são obrigados a partilhar esta informação. Quem tiver uma app gratuita, sem anúncios ou compras na aplicação, pode mantê-la na App Store sem ter de tornar os seus dados pessoais públicos.

Para verificar se o seu programador favorito está em conformidade, basta procurar a secção de informações do comerciante na página da aplicação. Esta informação deverá estar logo abaixo de detalhes como a classificação etária ou os idiomas disponíveis.