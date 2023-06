O dia de Terminator: Dark Fate – Defiance aproxima-se

Todos nós conhecemos minimamente a história por detrás de Terminator, certo? Pois bem, Terminator: Dark Fate - Defiance aproveita essa história para criar um jogo de estratégia em tempo real que parece bastante promissor. Está quase a chegar ao Steam.

Terminator: Dark Fate - Defiance, desenvolvido pelos estúdios Cats Who Play e distribuído pela Slitherine LTD é um titulo de estratégia em tempo real que decorre no universo Terminator.

No entanto, decorre no futuro que o filme relata e no qual Jonh Connor foi líder da resistência, por exemplo. Nesse futuro, e tal como os filmes retratam, a Humanidade encontra-se destroçada e completamente desbaratada pelo poderio da Inteligência Artificial.

A rede de IA chamada de Legion continua a perseguir os poucos sobreviventes que ainda existem e a tarefa dos jogadores é de conseguir equilibrar a balança a favor dos Humanos.

Contudo, não será só a IA Legion o nosso único perigo e outros humanos podem entrar em cena com objetivos menos claros e tornarem-se também em ameaças...

Os jogadores vão controlar os seus exércitos em batalhas táticas baseadas no universo Terminator. Ou seja, as Armas, veículos e tipos de munições usadas são inspiradas nas que vemos nos filmes (livros) o que proporcionará um vasto e interessante leque de opções de combate e estratégia.

Pelo caminho teremos de recrutar e treinar novas unidades e assignar novas habilidades e competências às existentes. Também importante, será o processo de aquisição de novas armas e equipamentos para continuar com a Resistência.

Existem 3 facções disponíveis por alturas do lançamento de Terminator: Dark Fate - Defiance:

Founders

Legion

Resistance

No decorrer do jogo, o processo decisório terá o seu impacto no decorrer da ação, da forma como os restantes personagens interagem conosco e das próprias missões que se sucedem. Cada uma dessas decisões pode culminar com aquisição de intel, novos armamentos ou novos aliados que podem vir a ser extremamente úteis em confrontos futuros.

Por exemplo, o resgate de um piloto caído em combate pode-se vir a tornar muito vantajoso em missões futuras, com a obtenção de apoio aéreo de grande valor.

No decorrer da campanha iremos encontrar outros humanos que, ou conseguimos trazer para a nossa causa, ou se tornam inimigos. Os que conseguirmos recrutar engrossarão as nossas tropas pelo que irão potenciar a criação de esquadrões táticos mais versáteis e poderosos. E isso inclui equipamentos e armamentos específicos como veículos blindados, canhões de plasma, drones e outros veículos e equipamentos especiais.

Os recursos são escassos e limitados pelo que precisamos de proteger a todo o custo, os nossos soldados e equipamentos. As próprias armas sofrem danos e perdem eficácia, poder de fogo ou integridade e tudo isso junto influenciará o resultado final de cada combate.

E danos, é algo que também vai haver nos edifícios e elementos do cenário (com um sistema de física que se espera bom), proporcionando assim novas opções táticas para usar em combate.

Como não poderia deixar de ser, Terminator: Dark Fate - Defiance apresenta um modo singleplayer (Campanha) e vários modos multiplayer (formato 1v1, 2v1 ou 2v2).

Terminator: Dark Fate – Defiance deverá ser lançado no decorrer do próximo Inverno, para PC por via do Steam.