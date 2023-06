O que passa com a hora oficial de Portugal? Está bastante atrasada…

O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) é a instituição que tem a incumbência legal de manter e distribuir a Hora Legal em Portugal. O OAL disponibiliza o serviço de sincronização com a Hora Legal através do protocolo informático NTP (Network Time Protocol). Mas a hora está bastante atrasada... o que se passa?

Hora do OAL está atrasada cerca de 8 minutos

Segundo informação no site oficial, o OAL não assume qualquer responsabilidade pelo valor e fiabilidade da “Hora Legal OAL” visualizada através de páginas na internet. Uma vez que, após a comunicação com os servidores do OAL, a responsabilidade pela afixação e correção da hora é da exclusiva competência do dispositivo que acede à internet.

No canto superior das páginas existe um relógio que procura mostrar a Hora Legal com a máxima fidelidade possível. Contudo, os atrasos variáveis nas comunicações (inerentes à rede Internet) levam-nos a só permitir que seja mostrada a Hora Legal, quando é possível determinar com fiabilidade o desfasamento entre a Hora Legal e a hora do seu equipamento, ou seja, se houver um erro médio inferior a 0,5 segundo, refere o OAL.

A determinação do desfasamento do relógio do seu dispositivo é iniciado quando acede pela primeira vez à página do OAL, mas também é feito periodicamente enquanto a página permanecer aberta. No entanto, como se pode ver pelo seguinte screenshot, o desfasamento é na ordem dos 8 minutos, nada normal.

Em Portugal serão muitas as empresas e Instituições que têm como referência a hora disponibilizada pelo Observatório Astronómico de Lisboa. Tal poderá causar problemas nos serviços.