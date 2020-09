A CI Games revelou um novo trailer para o seu próximo jogo de contratos furtivos, Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Com o sugestivo título de “Kill Shot 1506 meters” (“tiro mortal a 1506 metros”) o vídeo demonstra aquilo que espera o jogador quando o jogo for lançado.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 encontra-se em desenvolvimento pela CI Games e, como os conhecedores do jogo original sabem, é um jogo baseado numa jogabilidade mais tática. Para a conclusão das várias missões, ou Contratos, o jogador terá de delinear bem os seus planos de ação.

Com um sistema de missões a concluir (daí o nome Contracts), o jogo impulsiona o jogador a usar a furtividade como principal estratégia para atingir os seus objetivos.

A ação de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 decorre nos tempos modernos e coloca-nos na pele de Reaper, um sniper a contrato e o vídeo agora revelado, mostra um tiro impossível de 1506 metros algures no Médio Oriente. É um daqueles tiros que todos os jogadores procuram em Contracts.

Desta forma, a CI Games compromete-se em fazer de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 um jogo onde os Kills a longa distância serão o El Dorado dos jogadores que vão ter ao seu dispor armas extremamente precisas, um realismo elevado na física das armas e projeteis e uns visuais melhorados.

A comunidade de Sniper Ghost Warrior aprovou plenamente as alterações que fizemos com a inclusão dos Contratos e com a criação destes mapas sandbox, autênticos paraísos para os snipers. Com base neste feedback dos jogadores, tivemos a preocupação de desenhar para o novo jogo, mapas ainda maiores a pensar em tiros ainda mais ambiciosos