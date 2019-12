Tal como aqui tivemos oportunidade de revelar, Dual Universe é um ambicioso projecto que a equipa da Novaquark tem em mãos.

Recentemente revelaram mais um trailer mostrando um pouco mais do desenvolvimento do jogo.

A equipa da Novaquark parece estar devidamente empenhada no seu ambicioso projecto, Dual Universe. Todos nós esperamos que sim, uma vez que Dual Universe tem todos os condimentos para se tornar num grandioso jogo mas… se a sua análise, desenvolvimento e implementação forem descurados, pode-se tornar num grandioso flop.

Seja como for a equipa da Novaquark continua a revelar regularmente alguns avanços que tem implementado no jogo e agora foi revelado mais um trailer mostrando algumas dessas novidades.

Este vídeo agora revelado vem mostrar algumas novidades na jogabilidade de Dual Universe que chegarão em Janeiro do próximo ano, quando a fase Alpha 3 estiver live.

Grande foco do vídeo é apontado para o sistema de recolha de recursos. Recursos esses que serão essenciais para a evolução da sociedade de cada jogador. Recursos como pedra ou árvores serão relativamente comuns nos planetas de Dual Universe e estarão na base da cadeia produtiva.

Neste diário agora revelado, é ainda possivel ver um pouco mais do sistema de pilotagem das naves assim como alguma parte do complexo sistema industrial do jogo.

Dual Universe encontra-se em desenvolvimento (há alguns anos) pelos estúdios Novaquark e trata-se de um MMORPG de ficção cientifica que, nas palavras dos seus criadores será o maior jogo jamais desenvolvido.

A ideia será a de criar um Universo de ficção cientifica assente num mundo persistente e que possibilite albergar vários milhões de jogadores em simultâneo e de uma forma limpa, sem tempos de loading, sem escolhas de Worlds e afins. A equipa dá a este sistema o nome de Tecnologia Continuous Single Shard Cluster (CSSC).

Após o lançamento da fase Alpha 3 em Janeiro, estão previstas duas fases Beta que estão calendarizadas para o Verão de 2020 e inicio de 2021 respectivamente.