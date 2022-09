Nova extinção em massa aproxima-se com Second Extinction

Dos estúdios suecos Systemic Reaction, prepara-se para chegar Second Extinction, um shooter cooperativo com potencial para provocar uma nova extinção em massa.

Venham ver o que podem esperar deste jogo.

Parece que os desgraçados dos dinossauros não têm sorte alguma. Já se extinguiram uma vez e segundo o próximo jogo dos estúdios suecos Systemic Reaction (pertencente à Avalanche Studios), preparam-se para enfrentar novo processo de Extinção.

Com efeito, Second Extinction foi recentemente anunciado para Xbox Series X, Xbox One e PC e já tem data de lançamento (saindo do acesso antecipado), que ocorrerá a 20 de Outubro deste ano.

Trata-se de um FPS (Shooter na primeira pessoa) cooperativo que coloca até 3 jogadores numa luta desenfreada contra dinossauros, que pelos vistos, não ficaram bem extintos da primeira vez.

Second Extinction decorre num planeta terra desolado, após uma calamidade ter atingido a Terra e ferozes dinossauros mutantes terem-na invadido novamente. O objetivo é claro: recuperar a nossa Terra para os Humanos.

OS dinossauros mutantes que invadiram o planeta são agressivos e diversificados com um leque de ataques e poderes bastante variado o que leva a que os jogadores tenham de se preparar bem para cada missão. Para tal terão uma vasta lista de armas e habilidades ao seu dispor, sendo que a união dos 3 soldados fará a força.

Cada sessão apresenta vários níveis de ameaça que se encontram em constante mudança, alterações do próprio meio ambiente que afetam a jogabilidade e eventos emergentes que se sucedem e obrigam a repensar as nossas estratégias, cada combate será diferente.

Com a saída do Acesso Antecipado, Second Extinction traz bastantes novidades. Vamos ver:

Novo mapa e bioma, duplicando a área de jogo e permitindo aos jogadores a exploração de um novo ambiente inspirado nas savanas (com novas missões e atividades)

Novos dinossauros, incluindo uma nova espécie de animal voador e dois novos repteis.

Sistema de progressão otimizado, aumentando o nível máximo de 50 para 99.

Sistema de upgrade de armas refinado, permitindo aos jogadores aumentar o poder de fogo de cada uma, assim como os seus comportamentos, e opções de personalização.

Free roaming e hot joining, permitindo aos jogadores a criação de novas missões diretamente a partir do mapa sem terem de sai da sessão corrente, assim como juntarem-se a jogos ativos.

Second Extinction será lançado a 20 de Outubro para Xbox Series X, Xbox One e PC.