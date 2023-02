Nintendo Switch recebe jogos do Game Boy e Game Boy Advance

Tetris, Super Mario ou The Legend of Zelda, são apenas três dos jogos clássicos do Game Boy que chegam agora à Nintendo Switch. É o momento certo para os pais roubarem as consolas aos filhos!

Ontem foi dia de Nintendo Direct, com a apresentação de todas as novidades da marca reservadas para o universo dos videosjogos, neste novo ano. Além da apresentação de novos títulos, a Nintendo anunciou o regresso dos clássicos à sua consola mais popular, a Nintendo Switch.

Os jogos clássicos do Game Boy e do Game Boy Advace estarão disponíveis na consola através do Nintendo Switch Online, e hoje já começaram a chegar as primeiras novidades.

Jogos do Game Boy já disponíveis:

Tetris

GARGOYLE'S QUEST

Metroid II - Return of Samus

Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins

Game & Watch Gallery 3

Wario Land 3

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Alone in the Dark - The New Nightmare

Kirby's Dream Land

Próximos lançamentos de Jogos do Game Boy para a Nintendo Switch:

Kirby's Tilt 'N Tumble

Pokémon Trading Card Game

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Jogos do Game Boy Advance já disponíveis:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Próximos lançamentos de Jogos do Game Boy para a Nintendo Switch:

Kirby & The Amazing Mirror

Metroid Fusion

Fire Emblem

F-Zero Maximum Velocity

Golden Sun

Está preparado para roubar a consola aos seus filhos?