Nintendo Direct mais recente confirma chegadas em 2022

A Nintendo emitiu recentemente uma Nintendo Direct na qual revelou os próximos lançamentos para Nintendo Switch, deste ano de 2022.

Venham conhecer a lista que inclui noticias sobre alguns jogos bastante esperados como Mario Kart 8 Deluxe ou Xenoblade Chronicles 3.

Pela lista agora revelada na mais recente Nintendo Direct, a Nintendo Switch vai receber no decorrer deste ano de 2022, muitos (e bons) jogos novos.

A lista, que podem ver mais abaixo, apresenta novidades sobre muitos desses jogos, incluindo alguns títulos bastante antecipados como Mario Kart 8 Deluxe ou Xenoblade Chronicles 3.

Mas passemos qual ao que interessa. Vamos ver a lista de jogos agora confirmados.

Nintendo Switch Sports

Um titulo para todos as idades. Um jogo que nos impulsiona a agitar, chutar e rematar que nem loucos para alcançar a vitória numa coleção de desportos que colocam o utilizador no meio da ação!

Os utilizadores podem jogar a solo ou online com familiares e amigos, ou desafiar jogadores de todo o mundo neste novo capítulo da série clássica Wii Sports.

Competindo em seis desportos recorrendo aos comandos Joy-Con, incluindo futebol, voleibol, bowling, ténis, badminton e chambara (espadas), as nossas salas irão transformar-se em verdadeiros recintos desportivos, onde as nossas ações reais serão reproduzidas em movimentos no jogo. Os jogadores podem até usar um Joy-Con com a correia para a perna, incluída na versão física do jogo, para chutarem a bola no modo Duelo do futebol!

Além disso, está prevista ainda a inclusão de um sétimo desporto através de uma atualização gratuita no outono: Golf!

Nintendo Switch Sports estará disponível a 29 de abril.

• Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais

Mario Kart 8 dispensa apresentações, sendo a corrida mais maluca do universo Nintendo. Esta edição Deluxe apresenta um total de 48 pistas reformuladas de toda a série Mario Kart e prepara-se para chegar a Mario Kart 8 Deluxe como conteúdos adicionais pagos!

Serão lançadas seis partes, cada uma com oito pistas, até ao final de 2023, as quais podem ser jogadas nos modos local ou online. Os utilizadores podem usufruir do Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais adquirindo isoladamente (€ 24,99) ou sem custos adicionais através de uma adesão paga do Nintendo Switch Online + Pack de expansão.

Na primeira parte do passe estarão incluídas as pistas N64 Monte Achocolatado, Tour Velocidade em Tóquio ou Wii Centro Comercial Coco. A primeira parte do Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais estará disponível a partir de 18 de março. Os utilizadores que ainda não tenham o jogo Mario Kart 8 Deluxe e estejam interessados podem adquirir este título com 33% de desconto na Nintendo eShop europeia até às 23h59 (hora local) de 20 de fevereiro.

Xenoblade Chronicles 3

Um vasto mundo estará à nossa espera em Xenoblade Chronicles 3, o novo jogo da série de RPG da MONOLITHSOFT. Os jogadores encarnarão os protagonistas Noah e Mio, entre os tumultos das nações inimigas Keves e Agnus.

Seis personagens provenientes destas nações participarão numa grande história cujo tema central é a “vida”. Explore um novo mundo que ligará os futuros de Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2 neste novo jogo que chegará à Nintendo Switch em setembro de 2022.

Mario Strikers: Battle League Football

Está na altura de nos prepararmos para o Strike, um desporto de cinco contra cinco semelhante a futebol sem regras – em campo vale tudo! Podem competir até oito jogadores – quatro por equipa – numa única consola Nintendo Switch. Para além das partidas individuais, o modo de jogo online permite que participem até 20 jogadores e compitam para alcançar o topo das classificações de clubes mundiais.

Mario Strikers: Battle League Football chega à Nintendo Switch a 10 de junho. O jogo fica disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop após a apresentação.

MLB The Show 22

A adrenalina do baseball americano de MLB The Show chega, pela primeira vez, à Nintendo Switch! Em MLB The Show 22, os jogadores podem usufruir de vários modos, tais como o aclamado modo RPG Road to the Show e o modo para colecionadores de cartas Diamond Dynasty em casa ou onde quiserem.

Será também possivel enfrentar os nossos amigos de outras plataformas, graças ao crossplay. Poderemos ainda continuar o nosso progresso e adquirir novos conteúdos noutras plataformas em que MLB The Show 22 estiver disponível.

MLB The Show 22 chega à Nintendo Switch a 5 de abril.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition está prestes a chegar à Nintendo Switch numa versão reformulada do aclamado RPG Chrono Cross!

Foram feitos vários melhoramentos a este RPG clássico, como a possibilidade de desativar encontros com inimigos e uma nova banda sonora remasterizada. Além disso, os conteúdos Radical Dreamers também estão incluídos! Dois mundos irão unir-se quando Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition chegar à Nintendo Switch a 7 de abril.

Portal: Coleção de Companhia

Nos aclamados títulos Portal e Portal 2 da Valve Software, a Portal Gun é a chave para sobreviver ao cativeiro num laboratório misterioso.

Preparem-se para quebra-cabeças alucinantes quando Portal: Coleção de Companhia se teletransportar para a Nintendo Switch em 2022. O jogo está disponível em português europeu.

Splatoon 3

Um novo trailer revelou a próxima fase do modo cooperativo Salmon Run de Splatoon 3, o qual irá incluir novidades bem fresquinhas. Um Salmonid gigante, que até agora nunca fora avistado, pode ser visto no final do trailer. Está na hora dos Inklings e os Octolings começar o ataque.

Splatoon 3 chega à Nintendo Switch neste verão!

Kirby and the Forgotten Land

Um novo trailer para a mais recente aventura em 3D do Kirby revelou o modo Mouthful! Graças a este modo, o Kirby pode inalar objetos e transformar-se neles. Por exemplo, pode transformar-se num carro e acelerar pelo jogo, tornar-se numa máquina automática para atacar com latas de sumo… ou até assumir a forma de um cone perfurador.

Se o Kirby evoluir as suas habilidades de cópia na loja de armas da Waddle Dee Town, os aspetos irão mudar e tornar-se-á ainda mais poderoso. Conseguirá o Kirby salvar os Waddle Dees e restaurar a paz a este mundo misterioso?

Kirby and the Forgotten Land chega à Nintendo Switch a 25 de março.

Disney Speedstorm

Dos criadores da série Asphalt chega agora um eletrizante título de corridas com um elenco lendário de personagens e circuitos vertiginosos inspirados na Disney e na Pixar.

Disney Speedstorm é um jogo de instalação gratuita ao qual irão sendo adicionadas novas temporadas, que trarão ainda mais personagens, pistas, karts e mais dos universos da Disney e da Pixar. Além disso, o jogo oferecerá ainda a possibilidade de jogar noutras plataformas, assim como ecrã dividido e modos multijogadores.

Disney Speedstorm acelera até à Nintendo Switch este verão.

No Man’s Sky

Vai-se dar inicio à exploração espacial num universo infinito no qual cada estrela é a luz de um sol remoto, em torno do qual orbitam planetas a transbordar de vida, e muitas aventuras para os jogadores.

O jogador terá de construir tudo, desde bases pequenas a entrepostos evoluídos e colónias multiplanetárias complexas. A recolha de recursos e a angariação de aliados serão importantes para se sobreviver em No Mn's sky, enquanto tentamos sobreviver neste universo infinito gerado de forma procedural com terras e criaturas extraordinárias nunca antes vistas.

No Man’s Sky chega à Nintendo Switch neste verão.

EarthBound / EarthBound Beginnings

Nestas aventuras, os jogadores irão juntar-se ao Ness, à Paula, ao Jeff e ao Poo numa missão para cumprir uma profecia ancestral e deter o maléfico Giygas (e talvez até assistir a um concerto dos Runaway Five) no jogo para a Super NES EarthBound.

Será ainda possivel viajar até 198X em EarthBound Beginnings, uma versão localizada do jogo Mother original para a Famicom.

EarthBound e EarthBound Beginnings já devem estar disponiveis no Nintendo Switch Online.

Atualização para Metroid Dread

Trata-se de uma atualização gratuita para Metroid Dread que estará já disponível. No impiedoso modo Dread, basta um único golpe para que o jogo acabe.

Para todos os que irão jogar Metroid pela primeira vez, o modo Rookie permitirá recuperar mais energia do que o habitual.

Uma segunda atualização em abril trará o modo Boss Rush, no qual será possível combater bosses de forma contínua, um atrás do outro.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Neste titulo de estratégia, os jogadores vestem a pele de conselheiros estratégicos de um elenco diversificado de comandantes, agora com vozes reais, por duas emocionantes campanhas.

Poderemos encontrar personagens únicas e diversos tipos de cenários de combate, que irão exigir o desenvolvimento de estratégias variadas para vencer as batalhas. Para além das campanhas de Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising, os jogadores poderão tentar alcançar as pontuações mais elevadas na War Room, criar e partilhar mapas personalizados na Design Room e enfrentar amigos e inimigos nos modos multijogadores local e online.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp chegam à Nintendo Switch a 8 de abril.

STAR WARS: The Force Unleashed

Que a Força esteja conosco e com a Nintendo Switch. Neste clássico de ação e aventura decorrendo no universo Star Wars, os jogadores vão ter de saber recorrer ao poder da Força e a todas as restantes armas dos Jedi. Na pele do aprendiz secreto do Darth Vader, os jogadores empregarão a Força e o sabre laser com efeitos devastadores na perseguição de Mestres Jedi em planetas icónicos. Poderão utilizar os controlos com botões ou optar pelos controlos por movimento, melhorados em relação à versão para a Wii. Além disso, também poderão desafiar um amigo no modo local para determinarem quem será o Jedi mais poderoso da galáxia.

STAR WARS: The Force Unleashed chega à Nintendo Switch no dia 20 de abril.

Assassin’s Creed The Ezio Collection

A saga completa do assassino lendário Ezio Auditore da Firenze está à sua espera em três jogos Assassin’s Creed aclamados pela crítica. Explore a Itália do Renascimento e a Constantinopla do século XVI, interaja com figuras históricas e desvende os segredos do Creed nos três jogos, em duas curtas-metragens bónus e conteúdos adicionais.

Além disso, os jogadores poderão ainda aproveitar as funcionalidades melhoradas da Nintendo Switch para jogarem onde quiserem, incluindo controlos táteis, vibração em HD e opções de ecrã otimizadas.

Assassin’s Creed The Ezio Collection chega à Nintendo Switch no dia 17 de fevereiro.

Cuphead – The Delicious Last Course

Há mais ação Cuphead à espera dos jogadores da Nintendo Switch nos conteúdos adicionais pagos Cuphead – The Delicious Last Course! Desta vez, o Cuphead e o Mugman são acompanhados pela Ms. Chalice numa divertidíssima aventura, onde explorarão a nova Inkwell Isle e utilizarão algumas das novas técnicas da Ms. Chalice, como saltos duplos e cambalhotas.

Os jogadores poderão derrotar uma horda de bosses novos com ataques e (personalidades!) extravagantes, para não falar em ataques selvagens e monstruosos.

Cuphead – The Delicious Last Course chega à Nintendo Switch a 30 de junho.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Preparem-se para o ritmo de 76 animadas faixas, incluindo uma versão orquestral do tema principal de The Legend of Zelda, assim como “Gurenge,” “Feel Special” e “Racing into the Night”. Neste jogo, iremos competir no novo modo Great Drum Toy War, ou atuar ao vivo com amigos em DON-chan Band. Além disso, um serviço de assinatura no jogo pago dar-lhe-á acesso a mais de 500 temas logo no dia do lançamento do jogo.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival chega à Nintendo Switch em 2022.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Junte-se às personagens de Fire Emblem: Three Houses e participe em batalhas renhidas num território de Fódlan devastado pela guerra. Edelgard, Dimitri, Claude e outras personagens de Fire Emblem: Three Houses regressam para colocar à prova os seus talentos bélicos.

Empregue combos devastadores e ataques especiais impressionantes em emocionantes combates em tempo real. Avance sobre hordas de inimigos na pele de personagens de Fire Emblem: Three Houses: derrote dezenas de adversários com o machado de Edelgard ou com a lança de Dimitri ou ataque à distância com o arco do Claude.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes chega à Nintendo Switch a 24 de junho.

LIVE A LIVE

Disponível até agora apenas no Japão, o RPG LIVE A LIVE faz a sua estreia na Nintendo Switch em HD-2D!

Os jogadores poderão contar com sete histórias com protagonistas, épocas e estilos de jogo diferentes. No Faroeste, um vagabundo, por cuja cabeça se oferece uma grande recompensa, luta pela sua vida; nos finais da era Edo no Japão, um shinobi empreende uma importante missão secreta.

Viva estas histórias segundo a ordem que preferir – a aventura é sua - a partir de 22 de julho, que é quando o jogo chegar à Nintendo Switch.

TRIANGLE STRATEGY

O RPG tático TRIANGLE STRATEGY está quase a chegar e uma nova demo que permite aos jogadores experimentarem os primeiros três capítulos estará disponível logo após a apresentação na Nintendo eShop.

Os dados de gravação da demo podem ser transferidos para a versão completa do jogo após a sua aquisição. O protagonista Serenoa e os seus aliados veem-se envolvidos num conflito entre as três nações. As escolhas e as convicções dos jogadores irão determinar os seus destinos quando TRIANGLE STRATEGY chegar à Nintendo Switch a 4 de março.

FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake

Uma versão reformulada do primeiro jogo FRONT MISSION prepara-se para invadir a Nintendo Switch! Neste RPG tático, os jogadores controlam máquinas de guerra chamadas Wanzers e lideram os seus batalhões em direção à vitória. Para isso, terão de obter vantagem nos combates destruindo partes específicas dos inimigos e desvendarem assim o grande enredo deste jogo clássico.

FRONT MISSION 1st: Remake chega à Nintendo Switch no verão. A sequela FRONT MISSION 2: Remake será igulamente lançada para a Nintendo Switch no futuro.

KLONOA Phantasy Reverie Series: Klonoa

Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil estão a caminho da Nintendo Switch! Corra, salte e flutue enquanto dispara Wind Bullets para agarrar e arremessar inimigos por níveis oníricos de deslocamento lateral, recorrendo aos ambientes de cada nível em seu proveito. Grandes aventuras esperam os jogadors da Nintendo Switch, que estará disponível a 8 de julho.

GetsuFumaDen: Undying Moon

A morte não é o fim pelo que em GetsuFumaDen: Undying Moon, termos de derrotar inimigos infernais até morrer e depois continuar a luta com as suas almas e memórias eternas num novo corpo!

GetsuFumaDen: Undying Moon combina ação intensa de estilo roguelike e Ukiyo-e num mundo de fantasia obscuro, animado através de um estilo artístico tradicionalmente japonês. A morte não é o fim e o mundo do inferno vive e transborda de vida, apresentando novas disposições e desafios a cada nova tentativa.

GetsuFumaDen: Undying Moon já está disponível para a Nintendo Switch.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE

Estranhos incidentes chamados Breaks estão a ocorrer pelo universo GUNDAM. Os jogadores terão de descobrir a sua causa e restaurar a linha temporal em SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, disponível em breve. Para isso, terão de liderar três Mobile Suits em batalhas RPG de ação dinâmica, com a possibilidade de melhorar cada fato com peças e assim aumentar o seu poder. Também é possível lutar com amigos no modo multijogadores online.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE chega à Nintendo Switch em 2022.

KINGDOM HEARTS Integrum Masterpiece for Cloud

Desde o primeiro KINGDOM HEARTS até KINGDOM HEARTS III, passando pelos conteúdos adicionais + Re MIND, três coleções de jogos KINGDOM HEARTS estão a caminho da Nintendo Switch em versão cloud, jogáveis com uma ligação à Internet. Os jogadores poderão reviver ou descobrir estas aventuras enternecedoras com o Sora, o Donald e o Pateta, numa estreia na Nintendo Switch.

KINGDOM HEARTS Integrum Masterpiece for Cloud, que inclui as três coleções de jogos, já chegou à Nintendo Switch. Cada coleção estará também disponível individualmente na Nintendo eShop.