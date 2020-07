Nifty Knitting Stuff Pack anunciado para The Sims 4

The Sims 4 vai receber em breve novos conteúdos que farão a alegria de quem aprecia costura e moda: Nifty Knitting Stuff Pack.

Venham saber um pouco mais deste pack que dará ainda maior liberdade à criatividade de cada jogador.

The Sims 4 é um jogo que ao longo dos anos tem vindo a acumular novas funcionalidades e novas vertentes, com o objetivo de se tornar o mais abrangente possível, no que toca a uma vida virtual dos jogadores.

O jogo passa por uma enormidade de aspetos do quotidiano que por vezes, fica a questão de, se ainda haverá espaço para mais.

Pois bem, a resposta da Electronic Arts a isso é, um claro SIM. Ainda há muito espaço para criar novos conteúdos e este Pack que agora revelamos, é uma prova disso mesmo.

Este novo pack que vai chegar a 28 de julho, trata-se de um pack artístico que foi votado pela comunidade, e no qual os Sims podem tricotar as suas próprias roupas, brinquedos e decorações de tricô para a casa!

Quem nunca tricotou, eis uma boa oportunidade de experimentar e quem sabe, não irá descobrir um estilista em si!

Os nossos Sims poderão criar variados artigos com esta atualização, desde roupas e acessórios, naperons e outros panos decorativos, e muito mais…

Mas mais! Após a criação das nossas obras de arte, podemos vendê-las na nova plataforma de compras online, Plopsy.

O Nifty Knitting Stuff Pack estará disponível a partir de 28 de julho de 2020 para PC/Mac, Xbox One e PlayStation 4.