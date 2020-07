Neversong, uma fábula sobre o fim da inocência

A Atmos Games e os seus parceiros, os estúdios Serenity Forge revelaram recentemente a data de lançamento para Neversong, o seu próximo jogo que se trata de um remake de Coma, um jogo em Flash que ganha vida agora nas consolas.

Pelas imagens já reveladas, Neversong parece estar bastante interessante.

Convém referir que Neversong é, na realidade, um remake de um jogo mais atingo. Inicialmente o jogo chamava-se de Once Upon a Coma e é uma fábula sobre o final da inocência e a chegada à idade adulta, assim como tudo o que isso representar.

Thomas Brush, criador do jogo original, em parceria comos estúdios Serenity Forge revelaram recentemente a data de lançamento de Neversong, o remake que está previsto para a Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One.

Coma tratou-se de um projeto desenvolvido por Thomas Brush em 2010 em Flash e ActionScript 2.0. Começou como um projeto pessoal desenvolvido à noite em casa de Thomas.

No entanto, e contrariamente às suas mais otimistas expetativas, o jogo obteve um tremendo sucesso (mais de 8 milhões de jogadores) e obteve ainda criticas muito positivas, pelo que Thomas começou a pensar em trazê-lo para outras plataformas e de uma forma mais robusta.

Neversong é um remake de um jogo em flash com 10 anos: Coma

Passados 10 anos sobre Coma, Neversong será semelhante ao jogo que lhe deu origem, mas segundo Thomas, vai trazer um mundo completamente novo e com muitas afinações na sua jogabilidade. Aliás, faz todo o sentido, pois um jogo desenvolvido em Flash, será necessariamente, um jogo diferente para outras plataformas.

A história do jogo coloca-nos no controlo de Peet cujo passado iremos desvendar aos poucos. Peet acabou de sair recentemente de um coma e quando acorda, encontra-se num mundo estranho e desconhecido. Um mundo onde não encontra os seus pais nem a sua melhor amiga, Wren. Existe ainda um demónio de nome Dr.Smile e isto tudo junto faz do jogo uma aventura sombria e tenebrosa.

Peet é assim empurrado para dentro de um verdadeiro pesadelo e vai ter de o conseguir superar para descobrir o que se passou com ele.

Uma vez que o jogo original poderia ser terminado em 15 minutos, um dos obstáculos deste remake foi o de conseguir aumentar a narrativa de forma a tornar-se num jogo mais consistente e mais complexo nas novas consolas.

Para tal, Thomas Brush e a Serenity Forge tiveram de reconstruir a história do jogo e para tal foram beber inspiração em autores como Stephen King e William Goldman.

Neversong será lançado a 16 de julho para Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One.