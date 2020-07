Polícia da Noruega recorre aos Teslas para ajudar na investigação de um crime

Os Teslas não são veículos como outro qualquer, mas são sim máquinas completas, inovadoras e com diversas funcionalidades úteis até em áreas que não se imaginaria.

A polícia da Noruega apostou agora nos carros da empresa de Elon Musk para ajudar na investigação de um crime e na busca pelo criminoso.

No passado domingo, alguém tentou incendiar a casa do prefeito da cidade de Sandefjord, na Noruega. A polícia do local iniciou uma investigação ao crime considerado como tentativa de assassinato.

Para já ainda não há qualquer suspeito, mas a polícia da Noruega está a chamar um aliado importante para esta investigação.

Teslas chamados pela polícia norueguesa para ajudar a desvendar um crime

Os carros elétricos e autónomos da empresa de Elon Musk estão a ser chamados para ajudar na investigação do crime ocorrido no passado domingo.

O motivo para este pedido de ajuda especial prende-se com o sistema de câmaras de vigilância integrado nos Teslas. Através deste sistema, os carros poderão ajudar a polícia de Sandefjord a identificar o autor do crime que tentou incendiar a casa do prefeito da cidade.

O sistema em questão designa-se Sentry Mode, ou Modo Sentinela, e protege contra assaltos e roubos através de uma vigilância de 360.º em volta dos veículos Tesla.

Com este modo ativo, o sistema vigia tudo o que se passa em redor do carro. E caso alguém se aproxime do veículo, o sistema automaticamente começa a gravar as imagens capturadas pelas câmaras.

A polícia norueguesa está assim à procura dos donos de Tesla que possuem este modo de vigilância ativado, para ajudar nas buscas do criminoso.

Esta funcionalidade já ajudou vários proprietários de carros Tesla a identificarem pessoas que provocaram algum género de vandalismo. No entanto, esta é a primeira vez que o sistema de vigilância e segurança será usado no âmbito de uma investigação criminal.